鳳小岳開導演車喊壓力大 與葉芷妤合作：每天有驚喜

記者廖福生╱綜合報導
鳳小岳(左)、葉芷妤合作每天都有驚喜。（記者林士傑／攝影）
由台灣演員鳳小岳、葉芷妤主演的電影「無形」舉辦媒體見面會，台泰混血的葉芷妤去年因Netflix泰劇「瘋狂獨角獸」知名度大開，儘管說著一口流利中文，不過長時間待在泰國，葉芷妤笑說：「有時候中文、泰文真的會轉換不過來。」

她表示，能參與電影「無形」的拍攝相當開心，就算一夜不睡拍到早上都讓她覺得好玩又興奮。葉芷妤透露台灣劇組與泰國劇組在拍攝上沒什麼差異，但台灣劇組有很多設備讓她感到相當驚奇。

鳳小岳說此次與葉芷妤合作「每天都有驚喜」，雖然「瘋狂獨角獸」讓葉芷妤被看見，但其實「光是她本人就有的，會發光的人就是會發光」。一旁的導演奚岳隆則大讚葉芷妤是個「寶藏女孩」，敬業程度滿分，「挖掘不完的寶藏都在她的身體，是很值得被世界關注的演員」。

鳳小岳從劇本開發時期就投入，奚岳隆指出，他的夢想就是讓電影中的男主角開自己的愛車，因此該片特別將他收藏的愛車給鳳小岳開。鳳小岳坦言壓力山大，不過他也常開玩笑和導演建議：「是不是可以考慮撞一下或者砸一下，讓演員增加臨場感。」讓奚岳隆在一旁只能尬笑。

