觀影說劇╱為九把刀獻第一次 戴立忍露臉喊緊張

記者廖福生╱綜合報導
柯震東(左起)、曾莞婷、導演九把刀、戴立忍合體宣傳。(聯合報讀者提供)
柯震東(左起)、曾莞婷、導演九把刀、戴立忍合體宣傳。(聯合報讀者提供)

九把刀電影「功夫」在西門町舉辦見面會，師父戴立忍首次亮相，與導演九把刀、柯震東、曾莞婷合體宣傳。從沒參與過電影見面會的戴立忍，突然加入宣傳令人驚訝，他笑說：「因為今天天氣很好，我剛好有空，這是我第一次參與公開宣傳活動，想說來看看，但我有點緊張。」

戴立忍形容加入「功夫」拍攝是一個很好玩的工作，片中他飾演師父黃駿，每天要花3、4個小時進行特殊化妝。他大讚與九把刀合作非常好玩，「他點子很多，腦迴路跟我和我朋友是不同的人，每天都有不同驚喜」。

被問起自己與角色最相似的地方，戴立忍笑說都一樣健忘，「我每天都把前一天的東西忘得一乾二淨，就是開開心心面對新的一天」。他笑說「功夫」是九把刀小說改編，有很多文字需要消化，更自爆拍攝現場經常忘詞。

柯震東此次再演高中生，他坦言這次角色相對「更低齡」，比電影「那些年」的主角又更笨一些，「我本人是還滿成熟的啦」。柯震東與戴立忍在電影「黑的教育」合作過，但當時柯震東是導演身分，此次兩人以演員身分對戲，戴立忍直說當初比較多磨合，此次合作更熟悉，有更很長的時間相處，感覺非常棒。

九把刀過去找柯震東演自己，曾被陳玉勳罵不要臉，九把刀笑說實至名歸，但近年來不少導演也開始找男神演出自己，九把刀以前輩身分語重心長的直說：「還是要盡量長得像，我們除了身高有差之外，其他都滿像的。」讓一旁的柯震東整個超無言。

曾莞婷在片中飾演王淨母親，她開玩笑直說：「但希望導演下一次不要找我演媽媽了啦！」她說自己是九把刀的影迷，但開玩笑直說：「一開始接到要演媽媽角色，當然是在心裡面罵三字經。」

不過她透露，接到邀約時仍二話不說就答應拍攝，一開始想說演媽媽不用妝髮，但沒想到卻是辣媽角色：「以為不用顧慮造型，定裝完居然還是要這麼辣，最後想說算了，至少還是美美的。

