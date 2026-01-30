邀胡瓜上節目 白冰冰過年想找回兄弟姊妹
白冰冰父母離開多年，膝下也沒小孩，過年卻不孤單，自封最幸福的獨居老人，原來她家有10個兄弟姊妹，她排行老三，「其中有4個被爸媽送走領養，但我想在除夕夜找大家回來圍爐」，她忌諱9這個數字，今年滿70歲，「能越過該擔心的9，我其實很開心」。
她在基隆月眉山礦區長大，因為從小愛哭，10個兄弟姊妹中媽媽只愛追打她，「我是名符其實的被虐兒」，除了砍柴洗衣挑水，還得去礦區撿拾煤車掉下來的煤，「我親眼見過很多孩子追車跑，被煤車輾過去的場景，太害怕了不敢去，但媽媽一打我還是得出門」。
她的故事當年被民視拍成「菅芒花的春天」，長大後兄弟姊妹四散，但她把自己照顧得很好，笑說不僅財富自由，還身心自由，「我是一個從不健康檢查的人，哪裡痛就醫哪裡，但也很少會哪裡痛」，如今還活躍在工作，對這年齡層的老人，是一件很鼓勵的事。
白冰冰周六綜藝「超級冰冰SHOW」打敗胡瓜、康康已穩坐冠軍，但她用台語諺語「老猴跌落樹，老旦也會跌落戲棚下」，形容工作如履薄冰的心情。
「我就算節目拿下第一，心情上一刻也沒放鬆過，雖然民視對我很好，但是我永遠記得，當電視台不得已時，就會現實，你好他捧你，你不好，他換掉你，這些都是必然的結果」。
胡瓜轉戰華視收視受挫，白冰冰衷心希望等他那邊合約確實結束後能來上節目，「我曾有2次邀請都陰錯陽差沒聯絡好，民視是他的娘家，演藝圈是溫暖的，他若好，我很開心，就像圍爐吧，我想把兄弟姊妹叫回來，他是我的家人，讓我們一起把演藝圈弄好」。
