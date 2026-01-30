林心如合體霍建華 50歲生日趴化身Rose媽媽嗨唱

我的頻道

記者趙大智╱綜合報導
徐若瑄（左起）、林心如、林熙蕾手拿紅包合照像極了復古畫報。（取材自臉書）
徐若瑄（左起）、林心如、林熙蕾手拿紅包合照像極了復古畫報。（取材自臉書）

林心如迎來璀璨人生下半場，當然也少不了姐妹好友環境的生日趴，地點就選在「華燈初上」拍攝酒吧「光HIKARI」，「華燈初上璀璨夜25+」大走復古風，壽星林心如「Rose媽媽」造型登場，跟老公霍建華聯手獻唱。

林心如（右）和老公霍建華合體歡唱。圖／摘自臉書
林心如（右）和老公霍建華合體歡唱。圖／摘自臉書

想當然趴替眾星雲集，其中尤其以林熙蕾、許瑋甯的半屏山超搶眼，徐若瑄則穿著旗袍，跟林心如擺出各種Pose展現曼妙身姿。另還有「16個夏天」謝佳見以及海裕芬等。

正上映的挪威電影「情感的價值」（Sentimental Value）中，飾演導演的史戴倫史柯斯嘉語重心長對舞台劇演員女兒蕾娜特萊茵斯薇說，演員總是被挑選，一定要掌握回主導性，獲得安全感，生涯之路才能長久。這點，從「還珠格格」紫薇一路走上製作人的林心如早已做到。

林心如在社群也分享50歲心情：「人生下半場，依然要活得精采，也過得漂亮。年齡只是數字，真正重要的，是一路走來的心境。感恩所擁有的，珍惜每一個平凡卻真實的當下。」她感謝一路同行的親友和工作夥伴，「走到今天，更明白什麼值得放在心上，什麼可以溫柔地放下，不再急著證明自己，只想把時間留給真正重要的人與事。現在，是更認識自己的時候，也是把日子過得更從容的開始」。

林心如 徐若瑄 台劇

