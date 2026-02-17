吳青峰陪母走過抗癌路 學會凡事看開點

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
吳青峰學會凡事看開一點。(圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供)
吳青峰學會凡事看開一點。(圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供)

吳青峰四年前與吳媽媽以家屬與乳癌抗癌鬥士的身分登上「Marie Claire美麗佳人」封面，侃侃而談面對並戰勝病痛的心路歷程。吳青峰日前再次登上「Marie Claire美麗佳人」封面，成為路跑形象大使，傳遞堅毅且溫柔的正能量。

吳青峰坦言，媽媽發現罹患乳癌時已是第三期，「手術那天早訂了一個行程要去南極，原本打算取消。一方面媽媽要我按照原本行程走，另一方面也想著過去爸媽身體有什麼重大發現，我都剛好在他們身邊，或許這次『閃遠一點』可能比較好。」

吳媽媽說：「我要他不須擔心，其他家人都在，要進手術室前，青峰還特別打視訊電話來，說要唱歌給我聽。」手術那天格外順利，比原先預期的時間更早結束。但手術後難熬的化療過程，身心靈飽受煎熬，讓吳媽媽一度不想努力，但看著兒女們懇切的眼神，內心的鬥士魂再度被喚醒，撐過那段日子。

吳媽媽說：「現在要注意的是骨質疏鬆的問題，現在身高比過去少了九公分，褲子越穿越長。」她也說：「既然無法避免，那就與它和平共處，這些都不會比當時化療痛苦。」吳媽媽也將這份溫暖的力量傳遞給需要的人。

作為一名兒子、曾是陪病者，吳青峰透過媽媽戰勝病痛的過程，學會「換個角度看事情」，「這是吳媽媽一直以來給我的影響。從小我就覺得，她總是能用另類的方法去看這個世界。當你從遠一點的地方看自己時，就會有截然不同的想法。面對重要的事情，不要逃避、不要執著，在生活中找到平穩的中庸之道，學會凡事都能看開一點。」

吳青峰身為陪病者，學會換角度看事情。圖／marie claire美麗佳人國際中文...
吳青峰身為陪病者，學會換角度看事情。圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供
吳青峰覺得媽媽就是一名鬥士。(圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供...
吳青峰覺得媽媽就是一名鬥士。(圖／marie claire美麗佳人國際中文版提供)

乳癌

