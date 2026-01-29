我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

戲裡過著窮日子…女星自嘲「寄生上流」6年 還吃即期品

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李雪在新片中飾演劇團團員，為夢想生活拮据。（記者林士傑／攝影）
李雪在新片中飾演劇團團員，為夢想生活拮据。（記者林士傑／攝影）

台灣演員李雪在電影「啵me之我的青春住了鬼」中飾演劇團團員，為了夢想生活陷入困頓，現實生活中她也有這樣的經驗，透露大學時期只買超商即期食品、每天吃50元便當，甚至還住過沒有窗戶的地下室6年，讓她自嘲：「我真的就住在像是電影『寄生上流』的那種地下室房子。」

李雪表示，大學時經濟拮据，雖然有在打工但每分錢都要斤斤計較，因為大家都很窮：「那時候花錢算得很精準，一天只吃一餐，或自己煮。」她笑說當時打了很多不同的工，舉凡賣飯糰、衣服、鞋子，甚至也在夜市擺過攤，但她最喜歡的還是餐飲業。

她坦言，在餐飲業打工就不用煩惱伙食的問題，甚至還能外帶多省幾餐：「我以前在南京東路上賣飯糰，然後會有公司行號叫外送，我會送到高級辦公大樓，有時候會覺得自己很可憐，但也會在心裡想，未來有一天，我也可以穿著西裝從裡面走出來。」

由於生活費有限，因此李雪當時只能住在地下室雅房，「那時候在天母，房租1個月6500，下雨天會有蟑螂，幸好我養貓，牠會玩蟑螂」。不過這也因此讓她出現過敏現象：「住地下室久了身體真的會變差，我後來搬到有陽光的地方，反而一開始還不習慣。而且畢業後搬到士林，才真的覺得台北房租很可怕。」

夢想生

上一則

視帝零偶包…王浩信「踩過界II」哭到眼淚鼻涕流

下一則

ROSÉ為戀情躲狗仔 自曝曾經變裝「老奶奶」約會

延伸閱讀

米其林華人主廚 曾在麥當勞打工

米其林華人主廚 曾在麥當勞打工
每天生吃百隻麵包蟲、蟑螂 芝城男：味道像奶油爆米花

每天生吃百隻麵包蟲、蟑螂 芝城男：味道像奶油爆米花
旅遊業全體給流量打工…市占七成的攜程涉壟斷遭查

旅遊業全體給流量打工…市占七成的攜程涉壟斷遭查
內蒙男出門打工9個月 拿走60萬的女友懷孕 還說他的種

內蒙男出門打工9個月 拿走60萬的女友懷孕 還說他的種

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦