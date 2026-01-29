戲裡過著窮日子…女星自嘲「寄生上流」6年 還吃即期品

李雪在新片中飾演劇團團員，為夢想生活拮据。（記者林士傑／攝影）

台灣演員李雪在電影「啵me之我的青春住了鬼」中飾演劇團團員，為了夢想生 活陷入困頓，現實生活中她也有這樣的經驗，透露大學時期只買超商即期食品、每天吃50元便當，甚至還住過沒有窗戶的地下室6年，讓她自嘲：「我真的就住在像是電影『寄生上流』的那種地下室房子。」

李雪表示，大學時經濟拮据，雖然有在打工但每分錢都要斤斤計較，因為大家都很窮：「那時候花錢算得很精準，一天只吃一餐，或自己煮。」她笑說當時打了很多不同的工，舉凡賣飯糰、衣服、鞋子，甚至也在夜市擺過攤，但她最喜歡的還是餐飲業。

她坦言，在餐飲業打工就不用煩惱伙食的問題，甚至還能外帶多省幾餐：「我以前在南京東路上賣飯糰，然後會有公司行號叫外送，我會送到高級辦公大樓，有時候會覺得自己很可憐，但也會在心裡想，未來有一天，我也可以穿著西裝從裡面走出來。」

由於生活費有限，因此李雪當時只能住在地下室雅房，「那時候在天母，房租1個月6500，下雨天會有蟑螂，幸好我養貓，牠會玩蟑螂」。不過這也因此讓她出現過敏現象：「住地下室久了身體真的會變差，我後來搬到有陽光的地方，反而一開始還不習慣。而且畢業後搬到士林，才真的覺得台北房租很可怕。」