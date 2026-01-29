五燈獎主持人消失20年 67歲廖偉凡親揭新身分「年薪300萬」

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
廖偉凡出席演藝工會尾牙。(記者陳慧貞／攝影)
廖偉凡出席演藝工會尾牙。(記者陳慧貞／攝影)

台灣經典歌唱選秀節目「五燈獎」 主持人廖偉凡淡出螢光幕許久，昨（28日）晚現身演藝工會尾牙，一身亮黃皮衣外套，格外顯得精神奕奕，他受訪時聊近況，談及照護百歲人瑞母親，還因緣際會受聘為生技公司顧問，至今已邁入第6年，年收入約300萬元(台幣，下同，約9.5萬美元)，他更打趣自嘲是靠「人形立牌」賺錢。

67歲廖偉凡當年自「五燈獎」節目熄燈後，即將演藝重心轉往中國大陸發展，在山東主持節目長達20年，直到疫情爆發返台，感嘆不少親友離世，加上年邁的母親身體狀況明顯下滑，他決定回新竹老家擔起照護之責，「到了這個時候，我覺得不能再在外面繼續流浪了」。

廖偉凡說，媽媽今年100歲，但臥病在床、已插管，回想剛返台時，照護生病的母親，他只能用「手足無措」形容，曾發生他和外籍看護幫媽媽洗完澡換了床單、抱回床上後，母親因譫妄症突然激動揮手掙扎，他戴上護目鏡，深怕眼睛受傷，沒想到護目鏡上出現一道黑線，才發現原來是母親在掙扎之際也將排泄物揮到他臉上，他和看護對視當場笑趴。

但笑過之後，就是不捨母親的心酸，廖偉凡忍不住崩潰痛哭，他說，經過一年的調適，目前家中安排兩名外籍看護輪流協助，他也嚴格要求居家環境整潔，確保母親獲得良好照顧，心懷感恩地說：「媽媽已經100歲，我還能親自照顧她，其實是很慶幸的事。」

除了照顧媽媽，廖偉凡對自身健康管理也相當重視，一周運動4天，雨天則在家超慢跑50分鐘，住清大附近的他，平日也會到公園散步，並遵循中醫師建議，運動後赤腳踩草地30分鐘，刺激感官神經、促進血液循環，近日他做健檢，除膽固醇稍高外，各項指標皆正常。

