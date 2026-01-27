霍諾德登台北101 丁寧感動上了一課：平靜是最大力量

丁寧。(取材自臉書)

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德日前成功徒手攀登台北101 ，歷時1小時31分鐘完成壯舉，令全世界觀眾震撼，運動員出身的台灣女星丁寧感動發文：「平靜是生命中最大的力量。」

丁寧透過社群發文，開頭即引用霍諾德的話：「當你命在旦夕時，通常會很專注。」她坦言其實霍諾德攀爬台北101時，她人在劇組拍戲，卻完全無法專心，「一邊拍戲一邊偷看轉播」，眼神緊盯螢幕，跟著他一層一層往上數，她坦言，雖知道人造大樓比自然岩壁穩定、施力點好抓，但「高度」才是真正讓人頭皮發麻的地方。

最令她佩服的是「霍諾德展現內在平靜帶來的力量」，尤其是表情管理，「他的表情，從爬第一層開始到快要登頂，完全一樣，像在平地看著你一樣，平靜，沒有一絲恐懼。」丁寧不禁回想到曾帶孩子去游泳，孩子被離岸流拉向外海，她穿著救生衣緊急游過去救人，卻在抓住孩子一刻，又被水流往外海拖走，當下「嚇到完全喪失游泳能力，怕到忘了我還穿著救生衣」自認泳技不差的她，瞬間被恐懼吞噬，直到提醒自己「我是會游泳的，我可以的」慢慢冷靜下來，帶著孩子游回岸邊。