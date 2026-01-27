我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

霍諾德登台北101 丁寧感動上了一課：平靜是最大力量

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丁寧。(取材自臉書)
丁寧。(取材自臉書)

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德日前成功徒手攀登台北101，歷時1小時31分鐘完成壯舉，令全世界觀眾震撼，運動員出身的台灣女星丁寧感動發文：「平靜是生命中最大的力量。」

丁寧透過社群發文，開頭即引用霍諾德的話：「當你命在旦夕時，通常會很專注。」她坦言其實霍諾德攀爬台北101時，她人在劇組拍戲，卻完全無法專心，「一邊拍戲一邊偷看轉播」，眼神緊盯螢幕，跟著他一層一層往上數，她坦言，雖知道人造大樓比自然岩壁穩定、施力點好抓，但「高度」才是真正讓人頭皮發麻的地方。

最令她佩服的是「霍諾德展現內在平靜帶來的力量」，尤其是表情管理，「他的表情，從爬第一層開始到快要登頂，完全一樣，像在平地看著你一樣，平靜，沒有一絲恐懼。」丁寧不禁回想到曾帶孩子去游泳，孩子被離岸流拉向外海，她穿著救生衣緊急游過去救人，卻在抓住孩子一刻，又被水流往外海拖走，當下「嚇到完全喪失游泳能力，怕到忘了我還穿著救生衣」自認泳技不差的她，瞬間被恐懼吞噬，直到提醒自己「我是會游泳的，我可以的」慢慢冷靜下來，帶著孩子游回岸邊。

霍諾德成功徒手攀登台北101，讓丁寧對「勇敢」有了全新註解，「勇敢不是無所畏懼，勇敢是因為你可以平靜的跟你的恐懼站在一起，跟朋友一樣。」她特別感謝霍諾德，以及「心臟最大顆的董事長」賈永婕，直呼霍諾德的90分鐘，「讓我們看到人類強大的意志力可以到達的境界，也帶給所有觀看的人無比的感動，生命可貴，我們不要浪費之外，也幫我們上了一課，看不到的力量最大」。

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德完成赤手獨攀台北101。(記者季相儒／攝影)
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德完成赤手獨攀台北101。(記者季相儒／攝影)

台北101 賈永婕

上一則

陳雪凝新婚才一周 富商老公被爆「領證前一天約人開房」

下一則

王玉雯控被劇組團隊造謠 怒喊停「突然的喜歡」宣傳

延伸閱讀

霍諾德徒手征服台北101…品牌曝光誰賺最大？

霍諾德徒手征服台北101…品牌曝光誰賺最大？
霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險
沒輸霍諾德 五月天也是台北101第一人 起底超狂輝煌紀錄

沒輸霍諾德 五月天也是台北101第一人 起底超狂輝煌紀錄
霍諾德攀台北101：聽搖滾樂抓節奏、民眾歡呼反成助力

霍諾德攀台北101：聽搖滾樂抓節奏、民眾歡呼反成助力

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
梁朝偉在德國拍片時，愛上當地的冰淇淋。(取材自微博)

吃不慣德國食物… 梁朝偉拍「寂靜的朋友」 自爆天天吃冰淇淋

2026-01-24 07:00
左起：貝克漢及其妻維多利亞、其子布魯克林與妻子妮可拉。(美聯社)

遭子控「不良父母」6罪狀 貝克漢外遇「傳奇小三」補刀

2026-01-21 08:56

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿