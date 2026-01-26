不捨曹西平到天堂繼續當偶像 董至成淚喊：一路好走

董至成含淚送別曹西平。（記者林士傑／攝影）

曹西平 追思會27日早在台北市懷愛館景明樓景行廳舉行，追思會在溫馨的氛圍中落幕，董至成淚流滿面離開會場，邊哭邊祝福曹西平一路好走，「在天堂做最帥氣、野性奔放、做最熱情的，永遠永遠的唱跳歌手，帥氣的偶像歌手，四哥一路好走，拜拜」。

董至成說，曹西平的追思會呈現他曾經在舞臺上光鮮亮麗的一面，「他是一個真性情的人，不希望很多事情去麻煩人家，或是造成人家的困擾 ，他絕對不是這樣的人。但今天大家都是發自內心的，來陪他走向最後這一段旅行，希望他風光光漂漂亮亮，然後很美的，在天堂活出另外一個自己」。

董至成認為，不需要去講說跟曹西平交情有多好、多熟，「事實上，他真的要好很親近的朋友真的沒有太多啊！這因為他個性使然」。董至成回憶，曹西平曾邀請他一起直播，準備了炒飯招待他，「我以為還有什麼其他東西，他說沒有了啊就這一餐，我就發現了他真的很自律、也很孤獨」。

董至成認為，曹西平驟逝讓人見識到人生無常，大家可以把害怕的心情轉換成勇氣，「我們真的要學習他的精神，拿著哨子吹出內心的澎湃快樂。還有他上節目的時候，像拼命三郎一樣那種精神，這個是我們的可以跟後生晚輩一起學習的」。