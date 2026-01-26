孫興高調放閃前女友喊「愛人」 林美貞冷回15字畫清界線

林美貞（右）有兒子陪過生日很幸福。（取材自臉書）

55歲林美貞去年4月宣告跟62歲孫興斬斷糾纏長達29年的感情，宣告當日就寄出離婚協議書，由於孫興早早就已簽妥，在雙方都無異議情況下，隔1個月後離婚正式生效。林美貞會清醒，正因發現孫興和「前女友」燕子根本沒分手。去年8月起，孫興就持續在小紅書 分享跟燕子各種放閃，林美貞冷回：「我已不認識這個人，也跟他毫無關係。」

林美貞日前才迎來56歲生日，她選擇到東京度過，身邊陪著的是「最愛」、兒子孫恆。她先前不斷回收腥夫，不斷受傷，如今已經清醒，勇敢面對未來。

孫興因曾吸毒是劣跡藝人，在大陸難以發展，前年有意返台找工作機會，竟欺騙林美貞和經紀公司「艾迪昇」老闆林志遠，謊稱跟大陸女友燕子已分手，除了搬回天母家，加入同公司成為林美貞小師弟，還出席去年尾牙曬恩愛。

林美貞當時鬆口復合，坦言找回戀愛感覺，露出甜蜜微笑，因此獲封「最偉大前妻」。直到她意識事情並不單純，甚至發現孫興跟前任仍有往來，才死心發出聲明斷開連結。據悉這次連兒子孫恆都氣到不再理爸爸，完全站在媽媽這邊。

孫興因為在台灣混不下去，跟林美貞又鬧翻，索性重回大陸，繼續跟著燕子吃香喝辣，他開小紅書也沒打算藏著，大方曬愛，甚至喊她「愛人」，十指緊扣遊山玩水，拍各種短影音。嚴格來說，他跟燕子不算復合，是根本沒有分開過。

林美貞經紀人林志遠嘆了好大口氣：「唉，既然都已經離婚了，那就各自安好，互不牽扯。」語氣充滿無奈。