我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

孫興高調放閃前女友喊「愛人」 林美貞冷回15字畫清界線

記者趙大智╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林美貞（右）有兒子陪過生日很幸福。（取材自臉書）
林美貞（右）有兒子陪過生日很幸福。（取材自臉書）

55歲林美貞去年4月宣告跟62歲孫興斬斷糾纏長達29年的感情，宣告當日就寄出離婚協議書，由於孫興早早就已簽妥，在雙方都無異議情況下，隔1個月後離婚正式生效。林美貞會清醒，正因發現孫興和「前女友」燕子根本沒分手。去年8月起，孫興就持續在小紅書分享跟燕子各種放閃，林美貞冷回：「我已不認識這個人，也跟他毫無關係。」

林美貞日前才迎來56歲生日，她選擇到東京度過，身邊陪著的是「最愛」、兒子孫恆。她先前不斷回收腥夫，不斷受傷，如今已經清醒，勇敢面對未來。

孫興因曾吸毒是劣跡藝人，在大陸難以發展，前年有意返台找工作機會，竟欺騙林美貞和經紀公司「艾迪昇」老闆林志遠，謊稱跟大陸女友燕子已分手，除了搬回天母家，加入同公司成為林美貞小師弟，還出席去年尾牙曬恩愛。

林美貞當時鬆口復合，坦言找回戀愛感覺，露出甜蜜微笑，因此獲封「最偉大前妻」。直到她意識事情並不單純，甚至發現孫興跟前任仍有往來，才死心發出聲明斷開連結。據悉這次連兒子孫恆都氣到不再理爸爸，完全站在媽媽這邊。

孫興因為在台灣混不下去，跟林美貞又鬧翻，索性重回大陸，繼續跟著燕子吃香喝辣，他開小紅書也沒打算藏著，大方曬愛，甚至喊她「愛人」，十指緊扣遊山玩水，拍各種短影音。嚴格來說，他跟燕子不算復合，是根本沒有分開過。

林美貞經紀人林志遠嘆了好大口氣：「唉，既然都已經離婚了，那就各自安好，互不牽扯。」語氣充滿無奈。

小紅書

上一則

結婚46年膝下無子 陳百祥首曝明星老婆受傷致不孕

下一則

送別趙學煌…寇世勳、楊貴媚致哀拭淚 盼一路好走

延伸閱讀

妻出軌懷孕欲離婚 癱瘓夫不同意 岳父來當官司代理人

妻出軌懷孕欲離婚 癱瘓夫不同意 岳父來當官司代理人
宣傳噱頭？孫怡、董子健離婚3年來首互動 「4字稱呼」引熱議

宣傳噱頭？孫怡、董子健離婚3年來首互動 「4字稱呼」引熱議
離婚3年首互動 孫怡突喊話董子健「我的朋友」掀熱搜

離婚3年首互動 孫怡突喊話董子健「我的朋友」掀熱搜
李湘炫富出事了？ 多個平台帳號被禁關注

李湘炫富出事了？ 多個平台帳號被禁關注

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
左起：貝克漢及其妻維多利亞、其子布魯克林與妻子妮可拉。(美聯社)

遭子控「不良父母」6罪狀 貝克漢外遇「傳奇小三」補刀

2026-01-21 08:56

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名