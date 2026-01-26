我的頻道

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

典Lu婚禮╱吳宗憲證婚 笑稱200萬台幣禮金「小事一件」

記者林怡秀、林士傑╱綜合報導
吳宗憲笑稱沒資格當證婚人。（記者沈昱嘉／攝影）
Lulu（黃路梓茵）和陳漢典婚禮，由吳宗憲擔任證婚人，他先前承諾若陳漢典和Lulu結婚，他願意包給兩人200萬台幣(約6.36萬美元)禮金，被問到有無兌現承諾，他笑罵：「你們幹嘛，來追債的啊？有啦有啦，小事一件，講這個太世俗了。」他自認沒資格當證婚人，「他們在我眼皮下談戀愛我都沒發現，被蒙在鼓裡那麼長的時間」。

吳宗憲說，當時3人一起主持「綜藝大熱門」，他自己一間休息室，陳漢典和Lulu則是同一間，「就不能關在一起嘛，有一次奇怪，門敲不開，鑰匙從門縫丟進去，典典在裡面說糟糕，插進去拔不出來，旁邊是Lulu在叫，你快一點啦」，虧兩人結婚是去年演藝圈最驚悚的新聞，是否希望兩人向自己看齊也生4個？他說：「他們平常就有在彩排，應該很快就會有了，希望兩人加油。」那如果生了小孩會包紅包嗎？他秒回：「被騙過一次以後，不會再傻了，因為我言出必行，夠了，他們兩個現在賺很多。」言下之意，生了小孩自己負責。

另外剛新婚的李玉璽、許允樂甜蜜蜜現身，談到婚後生活，兩人表示現在很幸福，現階段目標就是努力做人。黃偉晉則爆料「典Lu夫婦」工作時常無意地放閃，笑說「我們也習慣了，他們互動很自然」。另外像是小樂吳思賢、王力宏、比莉、王偉忠、王彩樺、玖壹壹、柯震東、許光漢、許富凱、蕭煌奇、關穎等多位藝人都到場送上祝福。

