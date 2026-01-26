典Lu婚禮╱「不能沒有你」感人誓詞催淚 一進場就哭紅眼

我的頻道

記者林士傑、林怡秀╱綜合報導
郭子乾重現「大悶鍋」哥哥團。（記者沈昱嘉／攝影）
郭子乾重現「大悶鍋」哥哥團。（記者沈昱嘉／攝影）

陳漢典、Lulu黃路梓茵同樣感性，一步入婚宴現場就忍不住掉淚，交換誓詞更是淚如雨下，陳漢典喊「能跟妳交換誓詞，就是我這輩子最幸福的時候」；Lulu甜說「如果我們下輩子用不同身分出現在人間，請你一定要找到我」，甜蜜互比浪漫。

陳漢典直呼這一刻真的無比幸福，不管過了幾輩子都不想忘記，尤其活著的目的就是找到相愛的另一半，「我找到的那個人是妳，好像我們已經錯過好幾世，所以這輩子我會好好珍惜，妳就是我想要生活一輩子的人」，謝謝Lulu讓他的生命更加完整。

Lulu談到陳漢典在婚後仍是最好的朋友，因為無論自己多麼荒唐、胡鬧，背後都有陳漢典深情守候。接著她話鋒一轉，透露嫁給陳漢典其實也有小缺點，以前的自己無所畏懼，「現在我變膽小了，因為我變得不能沒有你，最怕不能沒有你」。

而一起主持「綜藝大熱門」多年的吳宗憲擔任證婚人，笑稱「最後一年有看出一點小端倪，因為Lulu走路怪怪的」，甚至發現兩人收工後偷會合，戀情露出馬腳，接著狂虧小兩口：「結婚都能瞞著我了，有小孩該不會也瞞著我吧？」他包出2百萬的紅包，喊話「要答應憲哥一生都不能再改變，直到永遠」，送上真心祝福。

感性的「典Lu夫婦」在二進時化身唱跳歌手，帶來「讓我們在一起吧」、「愛情有你」2首歌曲，全場也隨著節奏熱舞，隨後王偉忠上台致詞，邰智源、郭子乾則組成「大悶鍋」哥哥團助陣，讓婚禮有如一檔浪漫破表的綜藝節目。

王偉忠（右）、林慧晶夫妻檔也現身喜宴。（記者沈昱嘉／攝影）
王偉忠（右）、林慧晶夫妻檔也現身喜宴。（記者沈昱嘉／攝影）

王偉忠

