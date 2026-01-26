陳漢典、Lulu豪華婚禮 擁吻笑場 花費都喊「不敢面對」

我的頻道

記者林怡秀╱綜合報導
陳漢典(左)與Lulu黃路梓茵在文華東方舉辦豪華婚宴。（記者沈昱嘉／攝影）
陳漢典和Lulu（黃路梓茵）在文華東方酒店席開70桌宴客，現場賓客星光熠熠，包括吳宗憲、王力宏，還有也剛辦完婚禮的邱澤許瑋甯都是座上賓，Lulu一襲白紗走浪漫公主風，十分甜美，兩人配合現場媒體深情擁吻，一度忍不住笑場，但互動充滿粉紅泡泡，甜蜜破表。

兩人一大早就先舉行文定，睡眠時間不多，Lulu在拜別環節已經哭到不到人形，透露媽媽在儀式開始前就腦補很多畫面，不停掉淚，「我爸怕拜別他會哭，所以前一天晚上他已經先練習哭了，沒想到也是白練習一場，爸爸還是哭了」，陳漢典一開始還稱呼岳父為「Lu爸」，後來他自覺應該要改口，笑說：「重來，爸爸看到Lulu掉眼淚，直接受不了了崩潰，眼淚爆掉。」

Lulu表示，桌次安排確實花了一點心思，「每一位對我們來說都很重要，我覺得我們很幸運，身邊有很多人祝福我們，這是我們最開心最感動的事情」，至於婚禮花費，兩人幽默表示「不要再問了，我們不敢面對，先不統計，等婚宴結束後再來計算。」但婚禮都是依照兩人想要的感覺來打造，營造出樂園的氣氛。而吳宗憲200萬台幣(約6.36萬美元)禮金的下落，Lulu說：「我們已經給憲哥帳戶了，現在還沒時間去確認錢進來了沒有，哈哈！」。不過，憲哥已證實200萬禮金已經匯入小倆口的戶頭。

Lulu的婚紗微露事業線，她得意表示：「知道我的厲害了吧。」陳漢典還乘機放閃：「為什麼會跟妳結婚，事實上我就是貪圖妳的美貌。」Lulu也不甘示弱：「他散發出來的任何時刻我都很愛他。」陳漢典又接話：「我就是愛妳的全部。」閃瞎所有人。既然這麼相愛，晚上會立刻洞房嗎？陳漢典含蓄說：「看狀況啦，我們順其自然，長輩有在看新聞。」尺度跟著收斂。

陳漢典(左)和Lulu身穿中式禮服完成文定儀式。（圖／天地合娛樂 X 民間友人有...
