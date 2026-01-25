我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8蒙面匪開車撞穿珠寶店 1分鐘洗劫100萬珠寶

全球10大最難買房城 美占7個 加州包攬前4名

掰了粿粿甩綠帽 范姜彥豐復工嗨了「穿梭」眾多女星成關鍵人物

記者陳慧貞／即時報導
范姜彥豐（左）與李京恬演出豎屏劇「她的手，我想牽」。（原來娛樂 提供）
范姜彥豐（左）與李京恬演出豎屏劇「她的手，我想牽」。（原來娛樂 提供）

由范姜彥豐、陳敬宣、李京恬等主演，豎屏劇「她的手，我想牽」日前舉行開鏡儀式，這也是范姜彥豐指控妻子粿粿出軌王子（邱勝翊），歷經雙方超越友誼界線的「粿王風波」後的作品，該劇以GL 題材（Girls’ Love），范姜彥豐在劇中則飾演穿梭於眾多女性角色之間的關鍵人物。

「她的手，我想牽」 由監製江金霖攜手資深製作人王振維，以及林美華、丁冠傑等製作團隊共同完成整體製作，在最新曝光劇照中，范姜彥豐與李京恬、啦啦隊女神瑟七分別都有對手戲，尤其和瑟七，兩人互動拉扯，范姜甚至抓著對方肩膀，神情激動，他的角色是一個穿梭於眾多女性角色之間的關鍵人物，不僅牽動故事情感線走向，也成為推動劇情發展的重要力量。有趣的是，粿粿就是啦啦隊出身，曾是中華職棒中信兄弟啦啦隊人氣成員，看來范姜和啦啦隊真有緣。

該劇故事背景設定於充滿溫暖氛圍的「Ali 咖啡館」，店長語晴（陳敬宣飾演），夾在以保護為名的商務女性喬安琦（林岱縈飾演），以及引導她直面內心的畫家若熙（瑟七飾演）之間，情感逐步拉鋸；而隨著神祕客林皓宇（范姜彥豐飾演）出現，原本平靜的生活被打破，也延伸出「封閉式保護」與「開放式療癒」之間的核心對照。

豎屏劇「她的手，我想牽」開鏡。（原來娛樂 提供）
豎屏劇「她的手，我想牽」開鏡。（原來娛樂 提供）
瑟七（左）與陳敬宣演出豎屏劇「她的手，我想牽」。（原來娛樂 提供）
瑟七（左）與陳敬宣演出豎屏劇「她的手，我想牽」。（原來娛樂 提供）
陳敬宣參與演出豎屏劇「她的手，我想牽」。 （原來娛樂 提供）
陳敬宣參與演出豎屏劇「她的手，我想牽」。 （原來娛樂 提供）
啦啦隊女神瑟七（左）跨界演出豎屏劇，與范姜彥豐（右）有精彩演出。（原來娛樂 提供...
啦啦隊女神瑟七（左）跨界演出豎屏劇，與范姜彥豐（右）有精彩演出。（原來娛樂 提供）
陳敬宣（左）與林岱縈演出豎屏劇「她的手，我想牽」，該劇以GL 題材引爆情感張力。...
陳敬宣（左）與林岱縈演出豎屏劇「她的手，我想牽」，該劇以GL 題材引爆情感張力。 （原來娛樂 提供）

咖啡

上一則

才成為亞洲第一人 張學友突爆失業「我不會哭的」

延伸閱讀

代孕、小三黑料纏身 張雨綺錄製遼視春晚 被網友抵制

代孕、小三黑料纏身 張雨綺錄製遼視春晚 被網友抵制
美東中文學校協會學生組團 首度跨海抵台展開媽祖深度之旅

美東中文學校協會學生組團 首度跨海抵台展開媽祖深度之旅
范姜彥豐停戰有原因 同意粿粿要求「放過王子」

范姜彥豐停戰有原因 同意粿粿要求「放過王子」
范姜彥豐贏了 謝和弦出手 酸王子這一點慘敗

范姜彥豐贏了 謝和弦出手 酸王子這一點慘敗

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
左起：貝克漢及其妻維多利亞、其子布魯克林與妻子妮可拉。(美聯社)

遭子控「不良父母」6罪狀 貝克漢外遇「傳奇小三」補刀

2026-01-21 08:56

超人氣

更多 >
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄
直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂
非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶
移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火