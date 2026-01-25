掰了粿粿甩綠帽 范姜彥豐復工嗨了「穿梭」眾多女星成關鍵人物

范姜彥豐（左）與李京恬演出豎屏劇「她的手，我想牽」。（原來娛樂 提供）

由范姜彥豐、陳敬宣、李京恬等主演，豎屏劇「她的手，我想牽」日前舉行開鏡儀式，這也是范姜彥豐指控妻子粿粿出軌王子（邱勝翊），歷經雙方超越友誼界線的「粿王風波」後的作品，該劇以GL 題材（Girls’ Love），范姜彥豐在劇中則飾演穿梭於眾多女性角色之間的關鍵人物。

「她的手，我想牽」 由監製江金霖攜手資深製作人王振維，以及林美華、丁冠傑等製作團隊共同完成整體製作，在最新曝光劇照中，范姜彥豐與李京恬、啦啦隊女神瑟七分別都有對手戲，尤其和瑟七，兩人互動拉扯，范姜甚至抓著對方肩膀，神情激動，他的角色是一個穿梭於眾多女性角色之間的關鍵人物，不僅牽動故事情感線走向，也成為推動劇情發展的重要力量。有趣的是，粿粿就是啦啦隊出身，曾是中華職棒中信兄弟啦啦隊人氣成員，看來范姜和啦啦隊真有緣。