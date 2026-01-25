霍諾德徒手爬台北101世界關注 林峯曝「懼高症」辦不到

我的頻道

記者廖福生／即時報導
林峯為電影「尋秦記」訪台與媒體、粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）
林峯為電影「尋秦記」訪台與媒體、粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）

電影「尋秦記」在香港票房突破8000萬港幣（約1025億美元）票房，扮演秦王的林峯在參加完「尋秦記」於馬來西亞舉辦的慶功宴後直接飛到台灣，今是他首次到台灣宣傳電影作品。恰巧美國攀登好手霍諾德今成功攻頂台北101，林峯坦言：「我有恐高（懼高症），有些事情是天生幹不了的。」

林峯是香港武打好手，除了過去的作品外，近年在「九龍城寨之圍城」中精采的武打動作令人印象深刻，不過即使如此，自由攀登對他卻是不同領域的技能。他透露有關注霍諾德攀登101一事，也有看過紀錄片「赤手登峰」，但有懼高症的他，完全無法嘗試。

他坦言很敬佩現場拍攝的武行、燈光，這兩個工作，更直呼：「那些工作我完全幹不了。」不過在動作片中難免有要吊鋼絲拍攝，林峯表示：「那時你就會進入那個狀態，就覺得自己會飛。」是否靠精神力？他笑說：「對，我騙自己。」

暌違多年再度訪台，林峯透露上一次訪台是在結婚前，和老婆一起到高雄、墾丁玩，當時還遇上颱風，本來旅館建議他們取消退房，但林峯抱持著「來都來了」的心態，依然將旅行走完，夫妻倆甚至還在雨中騎車，讓他回想起來都直呼浪漫。

「尋秦記」在台目前已突破1300萬台幣票房，林峯此次來台除了接受媒體訪問，還要連趕台中、台北共七場的映後謝票活動。他自稱是「普通百姓」沒人認出來，但七場影人場卻全數秒殺，他表示很感謝，但最感謝的是老闆古天樂。而明天就要返港的林峯，此次快閃時間有限，昨深夜才到台灣，沒機會出門覓食，只在飯店叫了牛肉麵品嘗台灣味。

一直以來古天樂給人的形象都是嚴肅、有距離感，林峯被問起該事，形容古天樂對他來說應該是「可敬」，他透露剛入行時真的會害怕古天樂，但隨著相處時間增加，現在覺得古天樂是個好老闆、好大哥，「現在更多是尊敬，還有看到他對於任何事情的用心與熱忱」。

前年林峯憑電影「九龍城寨之圍城」入圍香港金像獎影帝，他透露，3月中要開拍「九龍城寨之圍城」續集，過完農曆新年就要開始地獄式訓練，要學習「被打」的技能。同時他也指出古天樂身體非常好，也會在「九龍城寨之圍城」中繼續打下去。電影「尋秦記」目前仍上映中。

