隋棠、藍正龍出國「辦桌」 首站澳洲 落地就上戰場

隋棠（左起）、陳隨意、藍正龍、總鋪師阿男師、浩子和千千（前排）聯手出國辦桌。（圖／三立提供）

台灣首檔跨國「辦桌」實境節目「請世界吃桌」，由隋棠 、藍正龍、浩子、陳隨意及千千擔任主持，製作團隊第一站飛到澳洲 雪梨，所有人一下飛機就開拍，完全沒有緩衝時間，堪稱「落地就上戰場」。

「請世界吃桌」以最具代表性的台灣辦桌文化為核心，跳脫傳統美食與旅遊節目的既定框架，首創「味覺外交」概念，透過一道道充滿人情味的台灣料理，展開一場跨越語言、國界與文化的國際交流，讓台灣菜走向世界舞台。

節目要在雪梨辦桌的訊息一曝光，就吸引了許多在雪梨的華人 在社群上留言，許願可以品嘗主持人的手藝。浩子與隋棠特別拜訪駐雪梨台北經濟文化辦事處，吳正偉處長親自在門口熱情迎接。

處長現場化身「澳洲美食老師」，親自示範經典吃法「Tim Tam Slam」，把餅乾當吸管、搭配熱飲一起吃，現場笑聲不斷。為了讓海外辦桌當天順利到位，處長也特別提醒浩子，介紹貴賓時要注意抬頭與姓名的正確念法。

前幾天雪梨氣溫一度飆破40度，讓大家直呼吃不消，全體期待活動當天能有個舒服的好天氣。對於「請世界吃桌」用美食說故事、替台灣文化打開國際對話的大門，處長也表達高度期待，並強調僑界一定全力相挺。