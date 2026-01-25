「康熙」停播10年 製作人曝收攤內幕

小S（左）何時回歸「小姐不熙娣」，製作人B2稱就等她準備好，右為派翠克。（中央社）

製作人B2出席緯來電視網二手公益市集「-1111循寶夠物節」，被問到小S 的近況，以及何時要重回「小姐不熙娣」，B2表示：「我只有跟她說，妳準備好就call我。」

他坦言不會主動跟小S閒聊，認識20幾年來從不過問她工作上的事，最近只知道小S不會出席陳漢典和Lulu的婚禮。

對於「康熙來了」停播將滿10年，B2回憶當年決定收掉節目的原因，其實就是「不想做了」。因為錄影時間太長，B2跟蔡康永某天聊到工作上需要轉換、需要休息，正好小S聽到也附和，大家隔天就決定告別「康熙」。

B2強調「休息不是說再見」，只是讓大家能夠去做想做的事情，把美好的回憶留給觀眾。如今一轉眼10年過去，B2確實也想過要不要做點什麼，但大家態度都偏隨性，可能最後就單純發篇紀念文。

B2最近忙著緯來選秀節目「宇宙啦啦隊」，日前他到東南亞 出外景，膝蓋舊疾復發，現在要花3個月到半年重新復健，因此行走不如過去靈活，感嘆可能太過勞累所致。

日前泰國 網紅娘娘和大胃王小慧也到現場共襄盛舉，娘娘打算趁著過年回泰國老家，直說台北過年「很無聊」，不僅路上人煙稀少，整體也沒什麼年味。