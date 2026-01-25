温嵐自嘲撞臉蕭亞軒 被林俊逸虧「醫美學姐」

温嵐（右）拉開林俊逸上衣，展現他苦練的6塊肌。（記者林士傑／攝影）

林俊逸日前在台北Legacy開唱，嘉賓温嵐幽默開自己玩笑，大玩和蕭亞軒撞臉的哏，更被林俊逸狠虧進廠維修不手軟。

為了慶祝出道35周年，林俊逸首次擔任演唱會導演，門票1個月前就賣光光。温嵐和林俊逸合唱「屋頂」、「一個吻的時間」，林俊逸表示第一次見到温嵐是她在酒吧駐唱的時候，他遠遠看到一位女生非常眼熟，當時温嵐主動走近他自我介紹：「我是温嵐，我不是蕭亞軒。」

林俊逸讚她心胸寬大，温嵐說：「美女都長得很像，前陣子也有人說我像侯佩岑 啊！」林俊逸隨後又虧：「不要這樣，在這方面（指醫美）你是學姐！」逗得台下歌迷大笑，她又反擊：「好了就好了、好了就好啦！」温嵐開玩笑的說：「要不要來一首無言的結局？」林俊逸急跳腳說：「我們沒有買版權啦！」

林俊逸共換4套造型打趣表示自己很怕熱，因此服裝布料「能少就少」，也順勢大方展現苦練多時的6塊肌，讓現場尖叫聲不斷。他特別為歌迷準備多組精采串燒，包括深受喜愛的費玉清組曲。

演唱會愈晚愈嗨，林俊逸讓觀眾們摸摸自己的椅子底下找驚喜，好友歐漢聲莫名其妙摸到一個酒嘴，旁邊隨即有人遞上一瓶酒，歐漢聲立刻拿著酒瓶去幫忙斟酒，笑說：「你們剛剛叫人家要打開手機燈又要舉手，你們真的很為難這些五十肩的觀眾耶！」更直接點名曾國城把酒嘴直接灌進他的嘴裡，全場笑翻。