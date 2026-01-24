王心凌巡演唱回台北 全場又甜又嗨大喊「愛你」

王心凌穿著銀耀戰甲現身，又甜又嗨的氛圍掀高潮。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌 「SUGAR HIGH 2.0」巡演歷時近2年半，最終兩場回到台北小巨蛋，她特地加碼7套全新造型，包括開場銀色短裙配低胸戰甲和玫瑰大紅禮服，大秀吹彈可破的雪白肌膚，酥胸和筆直美腿，2場共吸引2萬歌迷朝聖，吸金5870萬元(約187萬美元)。

身為甜心教主，王心凌開場帶領20位舞者在5層樓高舞台，21人從空中降下，天后磅礡氣勢，瞬間引爆上萬觀眾情緒，帶來充滿節奏感的「BITE BACK」，隨後高唱「Woosa Woosa」和「Honey」等歌，不過唱「Honey」時，她走位到小舞台的途中，因鞋跟太高讓她下樓梯一度踉蹌，好在她很快穩住身體，鎮定繼續唱跳。

回到家鄉，有粉絲用客家話回她，王心凌笑說：「現在考我客家話，我媽媽可是客家人耶！」還不忘提醒歌迷拍照時「記得開美顏」，隨後開心直呼：「很開心再次回到台北小巨蛋，這裡有刺激有感動，你想大哭大笑，或是大聲尖叫都可以！」

王心凌開心問全場：「你們愛我嗎？」全場大喊「愛你」，她便帶來經典歌曲「愛你」。除了舞曲，她的抒情金曲也在後半段連發，「大眠」、「感情用事」等都讓全場粉絲沈浸在動人的歌聲中。

唱完「睫毛彎彎」、「心電心」等經典快歌，又甜又嗨的氛圍再掀高潮，由於這次巡迴演唱會即將結束，王心凌主動開放歌迷點歌，一口氣讓歌迷狂點了20分鐘，讓她笑說：「再點下去，演唱會要唱不完了。」