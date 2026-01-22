張鈞甯過年大紅包送家人 自爆7位數台幣帳戶隨家人使用

我的頻道

記者廖福生／即時報導
張鈞甯提前拜年。（圖／緯來提供）
張鈞甯提前拜年。（圖／緯來提供）

張鈞甯今年過年將留時間在台灣陪家人過節、打麻將，至於是否要送出大紅包，張鈞甯豪氣說：「家人一定是最大包的，七位數（台幣）的帳戶平常就隨家人用，過年應該會包六位數的紅包象徵吉利，倒是麻將應該沒辦法打太久，因為大家年紀都有了，需要早睡。」

由張鈞甯主演的「查無此心」、「瞞天過海」將於台灣電影台播出，將偕同阮經天與許光漢兩位男神一起飆戲過新年。

在「查無此心」中，飾演警察的張鈞甯為了培養角色情緒，每天早上先哭過一輪再上工外，還刻意睡在道具車感受角色的狀態，好友阮經天甚至借了一間公寓讓她獨居，張鈞甯笑說：「小天超夠義氣，怕我在家幸福感爆棚演不出崩潰感，特地借我一間沒人使用的公寓讓我獨自醞釀培養情緒」。

而在「瞞天過海」中，張鈞甯則是入戲太深，甚至夢見自己殺人，首次與許光漢合作就有不少對手戲與台詞，張鈞甯大讚許光漢角色準備到位，也爆料：「光漢每天上戲都會帶著一本小本本，以為是在看什麼小說，結果居然是整部電影對白的手抄本，也太敬業了。」

「查無此心」中張鈞甯第一次擔任監製身份，並邀請阮經天一同演出，這是兩人時隔16年後再度同台合作，張鈞甯暴瘦七公斤詮釋憔悴女警，阮經天苦學泰文拍到「情緒崩潰」，張鈞甯說：「第一次當監製兼演員，很多狀況需要處理，小天能量很驚人也很敬業，總是在現場陪著我，只要我不收工他永遠會陪我，但也很心疼他的狀態，只要他拍到情緒爆炸比較重的戲，我就坐在他旁邊給他拍拍，這是演員能夠理解彼此的時刻。」

張鈞甯還說：「我幸運還沒經歷過至親離開的過程，但在尋找電影角色吳潔的過程，我刻意讓自己消瘦、還把劇組的車借回來開去北海岸，睡在車裡，當時我繞去停車場附近才找到一個停車位，整個晚上睡覺的過程很驚恐，沒有嘗試在外面車上過夜，可以去感受角色心裡有多悲傷，當下雖然睡得著、但滿疲憊的，還想說窗戶要留縫嗎？如果開窗碰到危險怎麼辦？很難得的體驗。」

「瞞天過海」改編自西班牙電影『佈局』，由陳卓執導，許光漢、張鈞甯、惠英紅、尹正主演；劇情描述在東南亞某國，富商闊太喬文娜（張鈞甯 飾）被捲入一宗密室被殺案，警長鄭威（許光漢 飾）索要巨額錢財為其脫罪。受害者母親虹姐（惠英紅 飾）和議員之子明浩（尹正 飾）的出現，讓案件變得更加撲朔迷離。

張鈞甯說：「當時知道要翻拍這部電影時，很傷腦筋的是原著太強了，我們怎麼在這裡投放要傳達的價值觀，所以我在角色上做了更動，拍這部電影最難的是劇情燒腦外，連表演時也傷腦筋，隨著劇情不斷翻轉，同一場戲要拍二二到三個版本，一直重複一直設計，小細節要很一致性，得顧好，戲裡戲外都燒腦。」

在懸疑燒腦片「瞞天過海」中飾演富商闊太的張鈞甯還因入戲太深，竟夢見自己殺人，她記憶猶新地說：「看劇本到真實表演是兩件事，在表演時就感受真的殺人的那種憤怒跟內在情緒，有著很強大的恐懼感跟慌亂感，那陣子會常常做惡夢夢見自己殺人，我拿刀捅進一個人的身體裡，刀穿越骨骼肌肉，細道這種感受在夢裡都有，非常恐怖，但那部電影的表演對我而言也是很不一樣的旅程與體驗。」

至於首次跟許光漢合作，張鈞甯愉快地說：「這是第一次跟光漢合作很新鮮，光漢在現場對角色有自己的想像，所以他的狀態是隨時準備好，且他每天都帶一個小本子，以為他在看小說，每天都在翻翻翻，後來才發現那是他的手抄劇本，他把所有的對話都用手寫下來，很認真。」

