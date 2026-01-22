母愛爆棚…郁方盼幫助失依兒童 要考寄養家庭證照

郁方人美心善，要考寄養家庭證照關懷失依兒童。(圖／郁方提供)

郁方家有3個子女，老大已赴美念書、老二今年出發，家中只剩小女兒，母愛爆棚的她，決定去考取寄養家庭證照，未來要把關愛留給失依需要幫助的小孩，那當年為何不自己多生幾個？她笑說，「我本想生5個，但生第到3個時已41歲，身體承受不了」。

郁方對小孩的感情深厚，日前虐童「剴剴案」二審開庭辯論，大批民眾聚集在法院外抗議，長期關注此案的郁方也到庭旁聽，庭外受訪時忍不住情緒爆哭。昨天她聊到此事，竟又再度淚崩，「那些大人怎麼會做出這種事，希望他們都被判處死刑 」。

她大兒子成績優秀已赴美念書，二兒子今夏即將出發，她決定把愛傳遞出去。寄養家庭並不容易，需上30小時的課考取證照後再申請，她正等待家扶機構開課，想幫助哪一個年齡段的孩子？「嬰兒，照顧到他們的家庭狀況改善後送回，就算記不得我也沒關係」。

嬰兒是最難照顧的，每幾個小時就得起床幫忙換奶，郁方信心堅定，「我願意接受，也做好心理準備，願陪伴需要的孩子一段時光」，女兒也支持她做這件事，「她想照顧女孩，但我想照顧男的。當年我35歲才開始生，真的太晚，不然一定多生幾個」。