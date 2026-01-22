我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

母愛爆棚…郁方盼幫助失依兒童 要考寄養家庭證照

記者葉君遠／綜合報導
郁方人美心善，要考寄養家庭證照關懷失依兒童。(圖／郁方提供)
郁方人美心善，要考寄養家庭證照關懷失依兒童。(圖／郁方提供)

郁方家有3個子女，老大已赴美念書、老二今年出發，家中只剩小女兒，母愛爆棚的她，決定去考取寄養家庭證照，未來要把關愛留給失依需要幫助的小孩，那當年為何不自己多生幾個？她笑說，「我本想生5個，但生第到3個時已41歲，身體承受不了」。

郁方對小孩的感情深厚，日前虐童「剴剴案」二審開庭辯論，大批民眾聚集在法院外抗議，長期關注此案的郁方也到庭旁聽，庭外受訪時忍不住情緒爆哭。昨天她聊到此事，竟又再度淚崩，「那些大人怎麼會做出這種事，希望他們都被判處死刑」。

她大兒子成績優秀已赴美念書，二兒子今夏即將出發，她決定把愛傳遞出去。寄養家庭並不容易，需上30小時的課考取證照後再申請，她正等待家扶機構開課，想幫助哪一個年齡段的孩子？「嬰兒，照顧到他們的家庭狀況改善後送回，就算記不得我也沒關係」。

嬰兒是最難照顧的，每幾個小時就得起床幫忙換奶，郁方信心堅定，「我願意接受，也做好心理準備，願陪伴需要的孩子一段時光」，女兒也支持她做這件事，「她想照顧女孩，但我想照顧男的。當年我35歲才開始生，真的太晚，不然一定多生幾個」。

死刑

上一則

43年來首度內地開唱 盧冠廷開口全經典 致敬3歌手

下一則

鄭秀文扮恢單辣妻 率女公關稱霸尖東夜總會

延伸閱讀

虐死福建12歲女孩 繼母伏法 生母：心裡沒有半分快意

虐死福建12歲女孩 繼母伏法 生母：心裡沒有半分快意
當2幼童面殺死他們父母凶嫌判2死刑 家屬悲訴：終於能和孩子交代

當2幼童面殺死他們父母凶嫌判2死刑 家屬悲訴：終於能和孩子交代
外公是正藍旗…連戰二兒媳有滿人血統：皇后都是跪出來的

外公是正藍旗…連戰二兒媳有滿人血統：皇后都是跪出來的
高虹安涉貪二審逆轉無罪 高檢署5日研議後決定上訴

高虹安涉貪二審逆轉無罪 高檢署5日研議後決定上訴

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴