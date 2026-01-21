觀影說劇╱29歲施柏宇再扮高中生 「媽媽」田中千繪教日文

施柏宇在「立入禁止」中與媽媽田中千繪感情很好。（圖／飛行圓影業提供）

台灣演員施柏宇在懸疑恐怖電影「立入禁止：梧枝鎮凶宅」與田中千繪首次合作扮母子，他面臨兩大挑戰，壓力倍增。除了再扮演高中生外，還得學日文與媽媽對戲，只會簡單50音的他特別謝謝田中千繪，「千繪姊很幫忙，我的台詞都是她教我的，讓我有被媽媽呵護的感覺。」田中千繪也誇施柏宇拍戲很認真。

29歲的施柏宇再扮高中生，壓力很大，一開始還詢問導演，「我可不可以演長大後的。」但被導演嫌他不夠滄桑。他覺得困難度最高是要在短短的篇幅把小時候的狀態交代完整，還有要維持青春感。

因此施柏宇很感謝劇組的幫忙，尤其是導演很細心注意到每個演員的狀況。所以拍攝過程滿享受的。雖然施柏宇怕自己年紀大覺得再演高中生是挑戰，但現場演出時導演覺得他與邱偲琹兩人的高中生扮相一點都不違和。

施柏宇也特別謝謝田中千繪，讓他很快進入狀況。對戲自然融入角色，劇中他與田中千繪扮演母子，還必須用日文對話，讓只簡單學過50音的施柏宇很緊張，雖然事前就有找老師學台詞，但講話速度偏慢且不夠口語，因此她幫他把日文台詞口語化，並分段錄語音給他。

田中千繪第一次在劇中有著高中生的兒子，如何詮釋有18歲兒子的媽媽？她說：「我雖然生不出柏宇這麼大的兒子，但我朋友的小孩已經20歲，我是可以生出高中生的，周遭也有這樣的小朋友可以參考。」

想不想生出施柏宇這樣的小孩？她說：「有這麼帥的兒子當然好。」不過電影中施柏宇是媽寶，有事就找媽媽幫忙處理，「愛媽媽的兒子我喜歡，老了可以陪伴我，但千萬不能是媽寶。」

田中千繪提到她還不知道施柏宇演她兒子前，剛好看了他的電影「夏日最後的秘密」，對他很好奇。合作後對他的印象是「他很認真，有看到自己年輕的樣子。」電影中施柏宇有講日文的壓力，而田中千繪過去同樣也有說中文的壓力，所以特別感同身受，她想跟他說：「拍戲認真揣摩是好事，有時候反而要放輕鬆，因為自在點，反而更好。」