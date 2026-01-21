林志玲遭指「臉蛋不一樣」 女神自信喊話：沒有人是100分

林志玲代言邀約不斷。(摘自微博)

「台灣第一名模」林志玲 嫁給日本 男星 AKIRA（黑澤良平） 後，婚姻生活備受關注，兩人育有一子，一家三口幸福甜蜜。她日前為代言品牌拍攝一系列美照，卻意外被部分網友質疑「臉蛋不一樣了」，掀起熱烈討論。對此，林志玲昨20日出席品牌活動時，也親自回應外界聲音。

林志玲在最新代言中以一襲平口禮服亮相，大方展現香肩與美背，優雅氣場一出場便成為全場焦點。不過，照片曝光後，有網友認為她「眼睛變小了」，也引來不少粉絲緩頰，認為可能只是拍攝角度或妝容差異所致。

對於外貌遭到討論，林志玲昨盛裝出席活動時展現高EQ回應。她坦言，沒有人是百分之百完美，也不可能是零分，「最重要的是要對自己有自信」，並表示學會珍惜當下、享受每一刻，才是最棒的狀態，以正面態度化解質疑。

林志玲婚後與AKIRA感情穩定甜蜜。AKIRA昨日也以 VTR 形式登上日本節目，大方分享夫妻相處之道。他透露，兩人因工作忙碌，家務採取分工方式彼此體諒，並感性表示，自從遇見林志玲後，看見了許多過去從未見過的風景，字裡行間藏不住對妻子的愛意，低調放閃。