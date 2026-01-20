我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

為照顧乾兒子 曹西平2年前就超前部署留房產

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人曹西平不幸猝逝，令人不捨。(摘自臉書)
藝人曹西平不幸猝逝，令人不捨。(摘自臉書)

曹西平去年底在三重家中猝逝，享壽66歲，他生前放話絕對不會把錢留給曹家人，希望遺產全留給真心陪伴他的乾兒子Jeremy，不過按法律規定，他和Jeremy未經過法定收養程序，曹家人仍可保有特留分，但傳出曹西平其實早有打算，2年前就超前部署，將房產低價轉賣給Jeremy。

據「ETtoday房產雲」報導，曹西平生前在三重擁有一間權狀48.4坪的房子，屋齡15年，在2012年時他以1720萬元(台幣，下同，約540萬)的價格買下，而在2023年的11月，他將房子轉賣給一位吳姓自然人，採用的是「關係人交易」模式，交易金額1800萬元，低於市價行情，因為吳男的住所也登記在該處，研判吳男正是乾兒子Jeremy，因為金額幾乎是平轉，專家認為這是「贈與式交易」，在賦稅上比起直接贈與更划算，也可看出曹西平想照顧Jeremy的用心。

曹西平當年與曹家兄弟因為撫養父親的問題徹底決裂，他生前在節目上放話，「我絕對不會讓我們姓曹的拿到1毛錢，絕對不可能」，而Jeremy和曹西平情同父子，曹西平的後事也全由Jeremy處理，因為曹西平走得突然，Jeremy至今還無法接受事實，情緒仍然相當悲痛。

曹西平

上一則

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

下一則

林志玲遭指「臉蛋不一樣」 女神自信喊話：沒有人是100分

延伸閱讀

美官員拋與格陵蘭簽類似太平洋島國協定 專家看法兩極

美官員拋與格陵蘭簽類似太平洋島國協定 專家看法兩極
憶曹西平惜物「打包剩的便當」許效舜哽咽：好捨不得他

憶曹西平惜物「打包剩的便當」許效舜哽咽：好捨不得他
曹西平靈堂曝光 「一片大紅大紫」超有他的風格

曹西平靈堂曝光 「一片大紅大紫」超有他的風格
最新聲明曝光 曹西平後事將遵從他生前最後這遺願

最新聲明曝光 曹西平後事將遵從他生前最後這遺願

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00
吳佩慈和男友育有四名子女。（取材自Instagram）

吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作

2026-01-17 23:05

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩