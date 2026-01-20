Lulu、陳漢典婚禮倒數 復古婚紗撞衫30年前的她

我的頻道

記者李姿瑩／綜合報導
Lulu（右）挑戰復古婚紗，和陳漢典一圓浪漫夢想。（圖／天地合娛樂提供）
Lulu（右）挑戰復古婚紗，和陳漢典一圓浪漫夢想。（圖／天地合娛樂提供）

台灣藝人陳漢典、Lulu婚禮倒數中，他們日前再公開兩套婚紗照，主題是分別是「日系浪漫典雅風」與「昭和復古浪漫風」。親任婚紗照及婚禮「總企畫」的Lulu特別為每一套婚紗寫下自己與老公陳漢典的「心動告白宣言」，更別出心裁地分為四大篇章，把婚禮當成戀愛實境秀一樣，就算每天只睡四小時也甘之如飴。

其中讓Lulu最驚喜與感動的就是昭和復古浪漫風造型婚紗，她透露這套禮服原本只是上網隨意搜尋後找出來的範本，沒想到造型師成品一曝光後竟巧合地與媽媽30年前結婚時所穿的婚紗款式幾乎一模一樣，連細節都高度雷同，也讓這套婚紗意外促成一段「跨時空的母女連心」。Lu媽也覺得很不可思議，好像冥冥之中有什麼連結。

此外，為了完整呈現昭和年代的復古氛圍，Lulu和陳漢典特地到日本電車拍婚紗。他們歷經多次申請，直到最後一刻才成功獲准進入車廂取景。更巧的是，他們拍攝的無人車站名為「壽」，當地人常會購買該站車票作為結婚紀念，讓Lulu忍不住直呼：「真的太有意義跟紀念價值了，完全是命中注定的巧合。」

陳漢典對Lulu的安排幾乎毫無異議，兩人除了平時工作，回家幾乎都在討論婚禮的籌備事宜，導致平均每天只能睡四、五個小時。陳漢典感謝Lulu的辛苦和用心，這陣子除了忙著發送喜帖外，他們還特別準備了驚喜小禮物送給賓客，其中包含一款「草泥馬」玩偶因為撞臉陳漢典，成為兩人之間的小趣味。

