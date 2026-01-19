我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

零下14度 明州苗族美國公民僅穿短褲披毯被ICE押走

台女星何妤玟淚揭童年陰影 遭母無預警寄養淪「人肉皮球」

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何妤玟節目上淚揭童年陰影。(圖／東森綜合台提供)
何妤玟節目上淚揭童年陰影。(圖／東森綜合台提供)

台灣女星何妤玟日前上東森「小姐不熙娣」，吐露童年時的悲慘遭遇，她表示小時候因為家境貧困，媽媽毫無預警把年幼的她送到姨媽家寄養，後來姨媽離婚，她又被送回原生家庭，心理留下的創傷，讓她長大後長期飽受失眠困擾，但現在的她，已經能理解媽媽當年的做法。

何妤玟罕見披露童年被寄養的傷痛往事，坦言這段經歷是經過長期心理治療，才有勇氣說出口。她回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，在毫無預警下將年僅3、4歲的她，送往姨媽家寄養。她透露，當時姨媽嫁給美國人，讓她從小被迫進入全英文環境與就讀美國學校，雖然來賓一度驚呼：「聽起來好像還不錯。」

但何妤玟卻心碎表示，年幼的她根本不敢哭著找媽媽，且一年半後因姨媽離婚，她又被送回媽媽身邊，自嘲當時就像「被當成皮球般來回拋接」。這段經歷也讓她成年後長期受失眠與孤單感困擾，但如今她選擇理解母親，認為那是當時環境下能做的最好決定。

關韶文也淚訴母親當年因直銷遭騙負債、公司被掏空，導致債主不斷上門，母親為了躲債選擇離家離婚，從此音訊全無。雖然期間曾收到母親寄來的明信片，卻發現內容並非事實，甚至有親戚在夜市巧遇母親，對方卻轉身逃跑。辛酸故事讓眾人直喊：「太難過了吧！」。

然而故事最後竟迎來神反轉，關韶文透露，幾年後發現疑似母親的帳號加自己臉書好友，但他不敢主動聯絡，深怕母親又逃跑。沒想到愛妻心切的父親，竟默默從關韶文的臉書好友中「大海撈針」找尋老婆線索，某天竟突然問他：「為什麼你的朋友都是肌肉男？」突如其來的爆笑轉折，讓 Sandy 直呼：「差點哭出來又被逗笑！」

上一則

貝克漢家族撕破臉紛爭延燒 布魯克林長文揭決裂父母內幕

下一則

「派遣女醫X」米倉涼子涉違反麻藥法 遭書面送檢

延伸閱讀

哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰

哈利王子現身倫敦法院 與英報紙展開最新隱私法律戰
離婚3年首互動 孫怡突喊話董子健「我的朋友」掀熱搜

離婚3年首互動 孫怡突喊話董子健「我的朋友」掀熱搜
山下智久聯手法國女星 揭「世界最偉大葡萄酒起源」

山下智久聯手法國女星 揭「世界最偉大葡萄酒起源」
中國富豪崔麗杰被ICE逮捕 另1身分是女星吳佩慈男友媽媽

中國富豪崔麗杰被ICE逮捕 另1身分是女星吳佩慈男友媽媽

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00
示意圖。(取自123RF)

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

2026-01-12 11:12

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大

停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平