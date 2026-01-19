台女星何妤玟淚揭童年陰影 遭母無預警寄養淪「人肉皮球」

何妤玟節目上淚揭童年陰影。(圖／東森綜合台提供)

台灣女星何妤玟日前上東森「小姐不熙娣」，吐露童年時的悲慘遭遇，她表示小時候因為家境貧困，媽媽毫無預警把年幼的她送到姨媽家寄養，後來姨媽離婚，她又被送回原生家庭，心理留下的創傷，讓她長大後長期飽受失眠困擾，但現在的她，已經能理解媽媽當年的做法。

何妤玟罕見披露童年被寄養的傷痛往事，坦言這段經歷是經過長期心理治療，才有勇氣說出口。她回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，在毫無預警下將年僅3、4歲的她，送往姨媽家寄養。她透露，當時姨媽嫁給美國人，讓她從小被迫進入全英文環境與就讀美國學校，雖然來賓一度驚呼：「聽起來好像還不錯。」

但何妤玟卻心碎表示，年幼的她根本不敢哭著找媽媽，且一年半後因姨媽離婚，她又被送回媽媽身邊，自嘲當時就像「被當成皮球般來回拋接」。這段經歷也讓她成年後長期受失眠與孤單感困擾，但如今她選擇理解母親，認為那是當時環境下能做的最好決定。

關韶文也淚訴母親當年因直銷遭騙負債、公司被掏空，導致債主不斷上門，母親為了躲債選擇離家離婚，從此音訊全無。雖然期間曾收到母親寄來的明信片，卻發現內容並非事實，甚至有親戚在夜市巧遇母親，對方卻轉身逃跑。辛酸故事讓眾人直喊：「太難過了吧！」。

然而故事最後竟迎來神反轉，關韶文透露，幾年後發現疑似母親的帳號加自己臉書好友，但他不敢主動聯絡，深怕母親又逃跑。沒想到愛妻心切的父親，竟默默從關韶文的臉書好友中「大海撈針」找尋老婆線索，某天竟突然問他：「為什麼你的朋友都是肌肉男？」突如其來的爆笑轉折，讓 Sandy 直呼：「差點哭出來又被逗笑！」