台片「陽光女子合唱團」票房破億倒數 觀眾「哭到崩潰離場」

記者陳穎／即時報導
安心亞驚喜現身新竹，為觀看「陽光女子合唱團」的民眾送上衛生紙。（圖／壹壹喜喜提供）
安心亞驚喜現身新竹，為觀看「陽光女子合唱團」的民眾送上衛生紙。（圖／壹壹喜喜提供）

台灣電影「陽光女子合唱團」上映後口碑持續發酵，票房表現更出現罕見現象。一般情況下，周六票房通常高於週日，但「陽光女子合唱團」卻連續兩週逆勢成長，本周六全台票房達1725萬元（台幣，下同，約54.2萬美元），周日不降反升、衝高至1888萬元，截至1月18 日，全台累積票房已突破9472萬元（約297.7萬美元），距離破億僅一步之遙，成為導演林孝謙與編劇呂安弦繼「比悲傷更悲傷的故事」後，再度有望締造破億紀錄的作品。

「陽光女子合唱團」集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮與何曼希等實力派卡司，每位演員情緒層次豐富的演出，成為觀眾走進戲院、痛哭一場的關鍵原因。電影上映後，也在社群平台掀起大量討論，不少影迷分享「看片前信誓旦旦說不會哭，看片後卻崩潰離場」的對比照片，畫面幾乎清一色是紅腫雙眼與滿手衛生紙。

目前「陽光女子合唱團」已登上 LINE TODAY 電影聲量榜冠軍，觀眾留言與口碑持續推波助瀾。全台多家威秀影城更貼心在影廳外提供抽取式面紙，並特別安排字幕跑完才開燈，讓觀眾有足夠時間整理情緒。不過影城也再次提醒觀眾，請勿拍攝銀幕畫面或收錄影片聲音，共同維護良好的觀影品質。

1月18、19日的多場映後活動同樣感人。鍾欣凌在映後分享時，談到曾與醫師聊天得知「對孩子來說，每一段社交都是壓力」，她感性表示：「不論是孩子或大人，每個人都在經歷高低起伏，那些都是人生的課程，最後都會讓你開出一朵花。要愛著、接住你的人，也成為別人的太陽。」一席話讓現場觀眾再次紅了眼眶。安心亞則驚喜現身新竹影城，與觀眾互動氣氛熱烈，導演林孝謙甚至即席擔任動作指導，讓現場笑聲不斷。

鍾欣凌在台南武聖夜市替「陽光女子合唱團」造勢。（圖／壹壹喜喜提供）
鍾欣凌在台南武聖夜市替「陽光女子合唱團」造勢。（圖／壹壹喜喜提供）

「陽光女子合唱團」以女性收容人的生命故事為主軸，也感動了戲院之外的觀眾。台灣法務部矯正署台中女子監獄在電影上映前主動聯繫片商，希望能邀請主創團隊進入獄中放映。導演林孝謙隨即答應，並與編劇呂安弦、演員何曼希於1月中旬進入監獄，舉行一場別具意義的放映活動。

近千名收容人在135分鐘的觀影過程中，笑聲與淚水交織，當劇中角色遭遇不公、最終迎來正義時，全場更自發起立鼓掌。映後分享時，何曼希在氣氛帶動下即興表演高難度劈腿，讓現場瞬間轉為歡樂，也象徵重新出發的力量。

