戲說從頭╱詹懷雲洗澡戲穿浴袍出場 孫可芳不好意思看

孫可芳(左)、詹懷雲在「何百芮的地獄戀曲」中譜姐弟戀。（圖／彼此影業提供）

台灣藝人孫可芳、詹懷雲為主演影集「何百芮的地獄戀曲」宣傳，劇中2人有段曖昧姐弟戀，面對「弟弟」告白後，孫可芳竟出現詹懷雲裸身套小背心，露出結實手臂、化身帥酒保的幻想畫面，被問是否看過猛男秀？孫可芳露出害羞表情：「從來沒有耶，要帶我去看嗎？」相較劇中開黃腔滿嘴砲的人設，回歸真實的孫可芳。

孫可芳與演員老公劉冠廷愛情長跑10多年、結婚2年育有1子，劉冠廷經常在作品中有大尺度性愛戲，當年拍攝「第三佈局塵沙惑」時就有全裸激情戲，為戲宣傳時他曾提及拍攝該場戲的轉折，原本預定某天拍攝，後因場次改變，他在醞釀一整天後，才得知延期拍攝，劉冠廷當時還分享心情：「就像為東京奧運 準備了好久，結果延期一年。」

「何百芮的地獄戀曲」中一幕猛男調酒戲，孫可芳將猛男幻想成詹懷雲，私下，她坦言沒看過猛男秀，「下次可以帶我去看嗎？但有人準備猛男驚喜，我應該會嚇死。」詹懷雲拍洗澡戲，穿了浴袍出場，她因不好意思多看，而是著迷於某款手遊中，依舊沒眼福，被問老公劉冠廷拍過幾次大尺度親密戲，她似乎沒遇過，會不會覺得自己很「虧」，她大笑：「對啊，下次可以找我啊，其實無論是不是大尺度，只要劇本好，我不排斥演親密戲，不是為脫而脫，我覺得沒問題。」提到拚二胎進度，孫可芳坦言：「好不容易回到辣妹，我現在是克拉拉，沒有第二胎計畫。」

劇中一場打球戲，詹懷雲開啟暗戀姊姊閨蜜模式，他笑說，郭書瑤、孫可芳穿高中制服，其實戲裡他是國中生，光聽人物設定就教人噴飯，但其實27歲的他和10年前變化不大，差別在於高中3年他留著一頭飄逸長髮，因為是夜校，髮型不拘，原因是：「沒有組樂團，只是想跟別人不一樣。」