老被問生子進度 胡宇威靠一招打通關

記者趙大智╱綜合報導
胡宇威坦言常被問生小孩進度，他都以順其自然回應。(記者王聰賢／攝影)
台灣藝人胡宇威和陳庭妮結婚三年，農曆年將去東勢外婆家度過。普世親友相聚總愛東問西問，胡宇威坦言常被問生小孩進度，他都以順其自然回應：「我們不急，你們也不用替我們急。」最後大家都知道這是個「沒有答案的問題」，就不會再問了。

當然他也準備了紅包，至於數字大小，胡宇威笑說：「賺得多就包得多，賺得少就包得少！」2000元(台幣，下同，約62.8美元)是基本價，上限是1萬元。會包給陳庭妮「安太座」嗎？他搞笑回：「不好意思哦，我們沒有互相包，過得開心比較重要。」

胡宇威去年在美國接拍電影，來來回回總共拍了五個多月，他飾演牧師，是會講英文的台灣人，有趣的是，他發現被拍出來根本像兩個人，「原來從外國人角度我像是另外一個人」，覺得很特別。

胡宇威和姚淳耀、林予晞進入「星廚之戰」前四強，安心亞則以工作為由退賽，對此他表示：「一開始她連蝦都害怕，感覺有點危險，能夠穩穩過關已算很厲害了。」由於奪冠者將獲得100萬獎金，而其實節目已錄完知道結果，只是尚未播出，胡宇威不想洩密，只說：「如果拿到就先hold住，再討論之後要怎麼辦。」

胡宇威聊到參賽心情：「滿刺激，覺得開心，可以做熱愛的事。」但不只一次提到賽制改變，廚助變成外場，壓力會更大，認為可以多一點做飯畫面，做外場有時講太多、太久，菜會涼掉、融掉。老婆陳庭妮看到他挺進冠軍賽，鼓勵「繼續拚」。

