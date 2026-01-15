林依晨升二寶媽聰明育兒 1妙招減少孩子分離焦慮

林依晨出席手遊活動，暢聊育兒經。(圖／RO仙境傳說提供)

林依晨 近日出席經典手遊活動，升格二寶媽的她暢聊育兒經，當場從零負評女神搖身成為聰明媽咪，她感嘆「一孕傻三年」坦言：「的確有傻。」現在背台詞與記內容都比以往吃力，身為代言人需準備的專業台詞，上台前還必須反覆讀稿加強記憶。

林依晨和老公林于超於2015結婚，女兒「小小林」4歲多，去年6月迎來兒子「小帥林」，為了避免二寶出生、大寶吃醋，林依晨做了非常多的功課，例如在月子中心就送禮物給女兒，當弟弟有保母照顧時，女兒可以和她一起睡，「這些都是利多，姊姊天生雙子座見人就笑，滿親近人的。」林依晨也會交代家人在稱讚弟弟之前要先誇姊姊，讓孩子知道「弟弟的到來」帶來許多好運，姊弟會相親相愛，被說為了寶貝女兒、兒子，做了非常多育兒功課，林依晨笑：「一定要的啊！」

去年林依晨曾到大陸拍戲， 和孩子們分開最長達三周，為了讓孩子有心理準備，她在出發前就製作「倒數月曆」，減少孩子的分離焦慮症，心疼地說：「女兒偶包比較重，表現得很堅強，但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

即將到來農曆年，林依晨表示老公會返台團聚，過年計畫相當隨性，重點是拜訪親戚與婆家長輩。