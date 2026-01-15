我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

林依晨升二寶媽聰明育兒 1妙招減少孩子分離焦慮

記者陳慧貞／台北報導
林依晨出席手遊活動，暢聊育兒經。(圖／RO仙境傳說提供)
林依晨出席手遊活動，暢聊育兒經。(圖／RO仙境傳說提供)

林依晨近日出席經典手遊活動，升格二寶媽的她暢聊育兒經，當場從零負評女神搖身成為聰明媽咪，她感嘆「一孕傻三年」坦言：「的確有傻。」現在背台詞與記內容都比以往吃力，身為代言人需準備的專業台詞，上台前還必須反覆讀稿加強記憶。

林依晨和老公林于超於2015結婚，女兒「小小林」4歲多，去年6月迎來兒子「小帥林」，為了避免二寶出生、大寶吃醋，林依晨做了非常多的功課，例如在月子中心就送禮物給女兒，當弟弟有保母照顧時，女兒可以和她一起睡，「這些都是利多，姊姊天生雙子座見人就笑，滿親近人的。」林依晨也會交代家人在稱讚弟弟之前要先誇姊姊，讓孩子知道「弟弟的到來」帶來許多好運，姊弟會相親相愛，被說為了寶貝女兒、兒子，做了非常多育兒功課，林依晨笑：「一定要的啊！」

去年林依晨曾到大陸拍戲， 和孩子們分開最長達三周，為了讓孩子有心理準備，她在出發前就製作「倒數月曆」，減少孩子的分離焦慮症，心疼地說：「女兒偶包比較重，表現得很堅強，但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

即將到來農曆年，林依晨表示老公會返台團聚，過年計畫相當隨性，重點是拜訪親戚與婆家長輩。

林依晨零負評搖身聰明媽咪 暫離二寶拍戲1招減分離焦慮

度完假還是覺得累？心理學家分享3個真正能減壓的方法

林依晨、張孝全走進「深度安靜」 揭開美滿婚姻窒息祕密

曹瑞原新作卡司曝光 自曝等言承旭10年 替吳慷仁遭酸緩頰

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

