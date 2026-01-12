台47歲男星陳楚河首度認愛 抱狗牽手放閃圈外女友

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
陳楚河去年參加寵物實境節目時，坦言有觀察對象。(圖／三立提供)
台灣47歲男星陳楚河昔日是偶像劇男神，出道18年，曾與多名女藝人傳過緋聞，情史相當豐富，卻從未認戀過，但近日他被目擊與一名年輕女子街頭抱狗、牽手，互動親暱，事後他透過經紀人首度認愛，並表明女方是圈外人，盼能保護隱私。

據「鏡週刊」報導，去年耶誕節傍晚，陳楚河在台北市餐酒館跟3位男子聚會，一名頭戴耶誕裝飾、皮膚白皙、看似小陳楚河一輪的女子，抱著狗狗前來會合，離場時，陳楚河抱狗和女子牽手步行離去，甜蜜互動過程全被拍。事後，陳楚河透過經紀人表示，對方確實是女友，這也是他首度對外認愛，據了解，2人一起過耶誕夜，但因對方是圈外人，希望能保護女方隱私。

陳楚河昔日有「演藝圈發電機」封號，曾與熊熊、Ella、陳意涵、Makiyo、賴雅妍、「無双樂團」前琵琶手丘涵等傳過緋聞，但緋聞傳得滿天飛，他從未親口證實過，還曾放話：「不管做什麼，被拍到的，我都不會承認。」

不過，隨著年齡增長，陳楚河先前受訪也提到現在心態轉變，期待當爸和建立家庭，去年10月，他出席影視界大佬吳敦新書「江南案與我的一生」發表會時，被問起感情生活，他坦言有觀察對象，女方是台灣人，也提到自認是有計畫性的人，還沒想過閃婚，沒想到時隔2個月，就被拍到與女友抱狗、牽手。

「哈姆奈特」奪金球獎最佳影片 趙婷感性致詞：接納真實的自己

