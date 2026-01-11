趙學煌最後遺願 梁修身接噩耗顫抖發冷「忠貞二村」曝光惹淚崩

趙學煌(左)當年演出「再見，忠貞二村」。（本報資料照片）

資深演員趙學煌在癱瘓病痛纏身26年後，10日凌晨病逝，享壽69歲，消息傳來令演藝圈合作過的親友感到悲痛、不捨。導演梁修身2005年曾邀請趙學煌復出拍攝戲劇「再見，忠貞二村」，他感嘆老友離世，雖有萬般不捨，但仍難過感慨道：「也是一種解脫，他飽受病痛折磨多年，而太太無微不至的照顧，我都看在眼裡，一路來真的辛苦了！」

趙學煌2000年在北京拍戲途中出車禍，造成下半身癱瘓，之後因右脊神經病變影響嗅覺，視力亦嚴重衰退，趙學煌二女兒趙璿表示，「去年爸爸因反覆肺炎不斷進出醫院，11月底因泌尿系統併發腦炎，進加護病房就沒再出來過」10日凌晨安詳離世，趙璿透露：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」失去至親的痛，家屬心情難平復，趙璿低調表示「原是想靜靜地送爸爸去當天使」尊重爸爸遺願不辦告別式。

台北市演藝工會理事長曹雨婷則透露，趙學煌過世前一天（9日），妻子才到工會辦理勞退急難救助金的補助，豈料隔天收到噩耗，曹雨婷致電家屬表達安慰，趙嫂開口就哽咽，令人不捨，曹雨婷則代表工會表達「不分日夜」全力協助家屬處理趙學煌後事。

當年趙學煌堅強與病魔搏鬥，卻仍保有對表演的熱情，梁修身邀他在「再見，忠貞二村」中詮釋因八二三砲戰，導致半身不遂的連長角色，憑精湛演技入圍金鐘視帝，當年趙學煌雖未能如願抱回獎項，梁修身還特別訂製獎座，頒給心目中的男主角。