我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州府嚴查223家醫美 87家涉違規遭停業或吊銷執照

川普擬將軍費增至1.5兆美元 美議員：因應中俄等威脅

趙學煌最後遺願 梁修身接噩耗顫抖發冷「忠貞二村」曝光惹淚崩

記者陳慧貞、趙大智／即時報導
趙學煌(左)當年演出「再見，忠貞二村」。（本報資料照片）
趙學煌(左)當年演出「再見，忠貞二村」。（本報資料照片）

資深演員趙學煌在癱瘓病痛纏身26年後，10日凌晨病逝，享壽69歲，消息傳來令演藝圈合作過的親友感到悲痛、不捨。導演梁修身2005年曾邀請趙學煌復出拍攝戲劇「再見，忠貞二村」，他感嘆老友離世，雖有萬般不捨，但仍難過感慨道：「也是一種解脫，他飽受病痛折磨多年，而太太無微不至的照顧，我都看在眼裡，一路來真的辛苦了！」

趙學煌2000年在北京拍戲途中出車禍，造成下半身癱瘓，之後因右脊神經病變影響嗅覺，視力亦嚴重衰退，趙學煌二女兒趙璿表示，「去年爸爸因反覆肺炎不斷進出醫院，11月底因泌尿系統併發腦炎，進加護病房就沒再出來過」10日凌晨安詳離世，趙璿透露：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」失去至親的痛，家屬心情難平復，趙璿低調表示「原是想靜靜地送爸爸去當天使」尊重爸爸遺願不辦告別式。

台北市演藝工會理事長曹雨婷則透露，趙學煌過世前一天（9日），妻子才到工會辦理勞退急難救助金的補助，豈料隔天收到噩耗，曹雨婷致電家屬表達安慰，趙嫂開口就哽咽，令人不捨，曹雨婷則代表工會表達「不分日夜」全力協助家屬處理趙學煌後事。

當年趙學煌堅強與病魔搏鬥，卻仍保有對表演的熱情，梁修身邀他在「再見，忠貞二村」中詮釋因八二三砲戰，導致半身不遂的連長角色，憑精湛演技入圍金鐘視帝，當年趙學煌雖未能如願抱回獎項，梁修身還特別訂製獎座，頒給心目中的男主角。

當年趙學煌每天由妻子蔡秋蓉推輪椅帶去拍戲，梁修身嘆：「最偉大是他的太太，不但要照顧生活起居，還要維持家計，那是多大的耐心與毅力，這樣的義無反顧，最讓人敬佩。」接到好友離世噩耗，梁修身不由自主顫抖發冷，直言留在回憶裡的都是美好的事，趙學煌走了，祈願好友「一路好走」，也祝福家人好好照顧自己。

梁修身（左）打造一座金鐘獎給趙學煌 。（本報資料照片）
梁修身（左）打造一座金鐘獎給趙學煌 。（本報資料照片）
趙學煌（左）與太太蔡秋蓉鶼鰈情深。（本報資料照片）
趙學煌（左）與太太蔡秋蓉鶼鰈情深。（本報資料照片）
「再見，忠貞二村」演員捐出金鐘獎入圍獎金給趙學煌（前排中）。（本報資料照片）
「再見，忠貞二村」演員捐出金鐘獎入圍獎金給趙學煌（前排中）。（本報資料照片）

上一則

趙櫻子：將和蔣毅試婚、不復婚 「像你們試面膜一樣」

延伸閱讀

車禍癱瘓26年 演員趙學煌69歲病逝 曾入圍金鐘視帝

車禍癱瘓26年 演員趙學煌69歲病逝 曾入圍金鐘視帝
台資深男星趙學煌癱瘓26年辭世 梁修身接噩耗嘆：解脫了

台資深男星趙學煌癱瘓26年辭世 梁修身接噩耗嘆：解脫了
紐約護士罷工倒數 5醫院達成協議

紐約護士罷工倒數 5醫院達成協議
紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議

紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採