我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

疑因身材走樣被熱議？梁靜茹突關閉微博帳號 網友多方猜測

娛樂新聞組╱綜合報導
梁靜茹毫無徵兆的關閉微博帳號。(取材自微博)
梁靜茹毫無徵兆的關閉微博帳號。(取材自微博)

近日多名網友發現，歌手梁靜茹設置關閉了微博帳號，平台顯示「由於博主設置，目前內容暫不可見，博主將在2026年1月15日後恢復」，當前已無法直接搜索到梁靜茹的微博帳號。

揚子晚報報導，對於梁靜茹毫無徵兆的關閉微博帳號的原因，網友大多猜測與近期的「身材審判」有關。

梁靜茹廈門演唱會收官時，不少演唱會現場視頻在網上傳播開，而網友關注點並不在舞美和梁靜茹的演唱水準上，而是吐槽梁靜茹身材走樣，認為47歲的梁靜茹明顯變胖了，演出服也不適合她，更加凸顯了身材走樣，「這般噸位還要穿這樣的衣服唱『勇氣』，觀眾都沒勇氣看下去」。

對梁靜茹身材的審判引起了不少梁靜茹粉絲的不滿，「真正的美感從不是千篇一律的纖瘦，拒絕被惡意抹黑」。

對於網上的評價，梁靜茹工作室暫時沒有做出回應，梁靜茹的官方小紅書帳號還在正常更新，曬出了粉絲送給她的花籃，沒有回應關閉微博一事，不少粉絲在評論區留言，告訴她不要被外界的評價影響心情。

另有一派網友猜測和近來大陸網友以梁靜茹夯曲「可惜不是你」改為「可習不是尼」來暗指中國領導人習近平有關，該曲一度在部分大陸平台禁播，時間點相當接近，網友猜測梁靜茹因此被波及。對此，梁靜茹所屬經紀公司隨即出面回應，並警告外界勿散布不實訊息，強調將以法律途徑捍衛藝人權益。

梁靜茹 微博 小紅書

上一則

李千娜加入鑽石舞台之夜 憶秀場生涯難忘看過18禁

下一則

「誠實診療室」3重量級大咖福伯、米高福克斯驚喜合體

延伸閱讀

王鶴棣演唱會邀趙露思同台 「棣欣引力」CP粉氣炸脫粉

王鶴棣演唱會邀趙露思同台 「棣欣引力」CP粉氣炸脫粉
王鶴棣演唱會邀趙露思… 「棣欣引力」CP粉氣炸 掀大規模脫粉

王鶴棣演唱會邀趙露思… 「棣欣引力」CP粉氣炸 掀大規模脫粉
情歌天后梁靜茹親吐愛情裡最難的事 坦言有些歌詞慢慢才懂

情歌天后梁靜茹親吐愛情裡最難的事 坦言有些歌詞慢慢才懂
梁靜茹吐感情祕辛 最難部分全說了

梁靜茹吐感情祕辛 最難部分全說了

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
周潤發和妻子陳薈蓮(中)吃飯慶生，陳薈蓮身形略顯消瘦。（取材自微博）

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

2026-01-03 20:15

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...