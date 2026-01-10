疑因身材走樣被熱議？梁靜茹突關閉微博帳號 網友多方猜測

梁靜茹毫無徵兆的關閉微博帳號。(取材自微博)

近日多名網友發現，歌手梁靜茹 設置關閉了微博 帳號，平台顯示「由於博主設置，目前內容暫不可見，博主將在2026年1月15日後恢復」，當前已無法直接搜索到梁靜茹的微博帳號。

揚子晚報報導，對於梁靜茹毫無徵兆的關閉微博帳號的原因，網友大多猜測與近期的「身材審判」有關。

梁靜茹廈門演唱會收官時，不少演唱會現場視頻在網上傳播開，而網友關注點並不在舞美和梁靜茹的演唱水準上，而是吐槽梁靜茹身材走樣，認為47歲的梁靜茹明顯變胖了，演出服也不適合她，更加凸顯了身材走樣，「這般噸位還要穿這樣的衣服唱『勇氣』，觀眾都沒勇氣看下去」。

對梁靜茹身材的審判引起了不少梁靜茹粉絲的不滿，「真正的美感從不是千篇一律的纖瘦，拒絕被惡意抹黑」。

對於網上的評價，梁靜茹工作室暫時沒有做出回應，梁靜茹的官方小紅書 帳號還在正常更新，曬出了粉絲送給她的花籃，沒有回應關閉微博一事，不少粉絲在評論區留言，告訴她不要被外界的評價影響心情。

另有一派網友猜測和近來大陸網友以梁靜茹夯曲「可惜不是你」改為「可習不是尼」來暗指中國領導人習近平有關，該曲一度在部分大陸平台禁播，時間點相當接近，網友猜測梁靜茹因此被波及。對此，梁靜茹所屬經紀公司隨即出面回應，並警告外界勿散布不實訊息，強調將以法律途徑捍衛藝人權益。