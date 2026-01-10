2閨密入圍她獨漏 郭書瑤：不會失落 對獎沒有執念

我的頻道

記者趙大智／綜合報導
郭書瑤不執著非拿金獎不可。（圖／彼此影業提供）
郭書瑤不執著非拿金獎不可。（圖／彼此影業提供）

郭書瑤（瑤瑤）19歲憑電玩「殺很大」暴紅，23歲以電影「志氣」拿下金馬新人獎，27歲「通靈少女」再紅一波並入圍金鐘視后，此後暫時與獎無緣，尤其「何百芮」首季她的2位閨密鍾瑶、孫可芳都入圍，唯獨無她，是否有失落感？瑤瑤瑤瑤展現強大心理素質，堅定回說：「不會！」

新戲「何百芮的地獄戀曲」原班人馬上陣，郭書瑤跟金鐘視帝姚淳耀對手戲極多，她表明對獎沒有執念：「我追求的跟大家不同，有人追獎，我追求演的戲很多人看。」當年拿到新人獎，她認為除了專業還有運氣，但之後的成就感，不是演得好，而是陪伴觀眾。

瑤瑤舉例曾遇過粉絲看到她就哭了，透露原本想離開人間，但卻被「志氣」激勵，「通靈少女」也有類似情況，讓她感到滿足。她說：「因為很多戲陪我度過失戀或工作低潮，像我近來最愛就是電影『左撇子女孩』，覺得導演好棒，女孩們沒有因為環境對世界失望，我看完哭了1個禮拜耶。」

關於轉型問題，郭書瑤自認雖然長得像戀愛腦，但到現在都沒有演過真正的戀愛戲，像「未來媽媽」直接就進入婚姻，「稍息立正我愛你」則是女追男。那現實中有碰過像劇中那樣可怕前女友嗎？她搖頭自嘲，不忘呼應劇名：「可能我就是可怕前女友？地獄來的那種。」

雖說單身7年，郭書瑤仍記得情傷時會啟動一套SOP，就是像何百芮一樣把自己關7天哭不停、吃不下，情緒消化完被朋友拉出去再討拍，接著就去旅行，暫時逃避當下生活，「經驗過失戀，就知那種痛苦無可比擬，很難控制」。

當郭書瑤說自己曾陷失業低潮時，多數人都難以置信。她說：「你們不知道而已。」與前公司合約到期那時非常不順遂，也已經2年沒拍戲，認為大環境不好，只能把事情放在美好的事上，不要再去看不好的。

而營養師也開導她「不用抵抗負面，可以培養讓自己幸福的能力」，郭書瑤說，大家都說要愛自己，卻又不了解自己，就連吃飯都沒在好好吃，以致影響心理；她深信吃乾淨會長得漂亮，平時多喝水，抓好蔬菜、蛋白質、澱粉的比例。她也很提倡女生做一種訓練骨盆底肌肉的「凱格爾運動」，尤其生過小孩的人更是需要，「我很在意身體狀態，希望將來沒有病痛的死掉」。

郭書瑤（左起）劇中閨密鍾瑶、孫可芳都曾因「何百芮的地獄毒白」入圍金鐘獎。（圖／八大提供）
郭書瑤（左起）劇中閨密鍾瑶、孫可芳都曾因「何百芮的地獄毒白」入圍金鐘獎。（圖／八大提供）

