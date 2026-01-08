台灣2025播放量年度冠軍 「跳樓機」贏五月天「任性」

我的頻道

記者林士傑／綜合報導
LBI利比的「跳樓機」榮登KKBOX台灣播放量2025年度總冠軍。(取材自微博)
數位平台KKBOX公布2025年度榜單，大陸歌手LBI利比的「跳樓機」不僅成為抖音神曲，也奪下台灣播放量年度冠軍，第二、三名分別是五月天「任性」、汪蘇瀧「像晴天像雨天」，榜單針對2024年12月1日至2025年12月31日發行的單曲，計算去年度整年的台灣地區有效點播數。

五月天「任性」、汪蘇瀧「像晴天像雨天」皆是大陸電視劇「難哄」相關歌曲，而黃奇斌曾因聲帶問題全面停工，前年完成聲帶修復手術，今年單飛推出「若無你我欲去佗位」，是國片「96分鐘」的主題曲，在超過2億票房的加持下拿下台灣播放量第七名。

KKBOX發現超過四成的用戶，會透過戲劇節目、動畫或電影接觸到感興趣的音樂，影視原聲帶在常聽類型中以36.4%高居第二名，僅次於流行音樂。席捲全球的「Kpop 獵魔女團」也是代表之一，「Golden」一曲不只勇奪Billboard全球冠軍，在KKBOX韓語單曲排行奪冠，台灣播放量年度榜單則是第三名。

此外，單飛不解散的南韓女團BLACKPINK各自推出個人作品，合計38首衝進西洋榜單，團員JENNIE「like JENNIE」一曲拿下台灣播放量第六名，表現最佳。數據中顯見跨語系已成為音樂產業的重要發展趨勢，KKBOX觀察到近五年外語聆聽占比穩定上升，日語、韓語歌曲聆聽占比在去年創下歷史新高，調查也發現台灣用戶每個月內平均聽三到四種語系的歌曲，甚至每四人就有一人聽五種以上。

KKBOX公布2025年度台灣播放量前10名榜單。(圖／KKBOX提供)
五月天 抖音 南韓

林依晨、張孝全走進「深度安靜」 揭開美滿婚姻窒息祕密

曾18次上春晚…鞏漢林參演微短劇 稱「再短也是劇」

