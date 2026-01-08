我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

江宏恩罕曬全家合照同框名廚弟 網驚：基因太強

娛樂新聞組／綜合報導
台灣資深藝人江宏恩（右）、江振誠（左）兄弟罕見同框，一家人神韻如「模子刻出來」。（取材自Instagram）
資深藝人江宏恩在演藝圈深耕超過30年，除了演藝成就外，他還有一位同樣備受矚目的親弟弟——擁有多顆米其林星星加持的國際名廚江振誠。向來作風低調、鮮少曝光私生活的江宏恩，近日難得分享家族聚餐的合照，畫面一公開立刻掀起網友熱議，紛紛驚呼：「這家人的基因太驚人」。

江宏恩在社群平台曝光家族聚餐照，並有感而發地寫下：「難得三姐弟都在台北，來個家庭會議＆小餐聚吧。」照片中，55歲的江宏恩與弟弟江振誠並肩而坐，兩人對著鏡頭擺出「拳頭碰拳頭」的俏皮姿勢，展現私下親暱的一面。不少網友觀察發現，兄弟倆不僅五官輪廓極為相似，連成熟穩重的氣質都如出一轍，被形容是「同一個模子刻出來的」。

此次聚會除了親情暖意，另一個焦點則是江振誠的泰籍妻子Pam驚喜入鏡。江振誠身為「台灣之光」，曾是全台最年輕的法式料理主廚，近年雖宣布從餐廳一線引退並將「RAW」轉型，但其私生活始終備受外界關注。

過去一年，江振誠與結婚近20年的Pam曾傳出婚姻亮紅燈的揣測，雙方雖未對外多做回應，但此次Pam陪同江振誠出席家庭聚會，與婆婆、大伯相處融洽，無疑是用最直接的方式打破婚變傳言。

台灣資深藝人江宏恩近日難得分享家族聚餐合照，畫面公開立刻掀起網友熱議。（取材自I...
