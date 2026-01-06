曾寶儀體驗朝聖之路 首吐演藝疲憊感坦言「想維持現狀」

我的頻道

記者林怡秀／即時報導
曾寶儀擔任「列車人生」旅人，挑戰走西班牙朝聖之路。(圖／公共電視、新傳媒提供)
公視「列車人生」第五集將於本週四（1/8）播出，邀請知性主持人曾寶儀擔任旅人，前往西班牙體驗每年吸引近50萬人的「朝聖之路」。這趟心靈之旅中，她與列車和途中的朝聖者相遇，獲得深刻感悟，不僅在教堂感動落淚，更首度吐露演藝生涯的疲憊與掙扎，真情流露。

擁有超過20年豐富主持經驗的曾寶儀透露，這次拍攝完全打破以往工作模式，沒有經紀人與化妝師隨行，必須獨自打理一切。她挑戰最經典的「法國之路」全程280公里，沿途搭乘列車走走停停，長途健行體驗朝聖之路。在攝氏43度高溫下拍攝，她形容自己像「從烤箱走出來」，妝全花了。面對最恐懼的長途健行，她一度崩潰大喊：「這不是列車人生嗎？難不成我只有人生，沒有列車嗎？」但放下「完成主持人任務」的包袱，反而獲得意外收穫：「我沒有要完成任何事情，在這條路上遇到什麼人、聊了什麼天，那就是什麼。」

曾寶儀沿途回憶起近年推出的演藝作品與生活，罕見吐露內心掙扎：「這幾年做了很多事情，我其實常常覺得很累。我收穫很多，沒有否定這些日子的存在，但我現在就是覺得，那我能不能夠不要再往前走了？」她感性表示，前半生都在追尋「意義」：「求學、求職、求肯定和社會地位，總是有『下一站』。如果沒有呢？如果就是現在呢？如果就是永遠不會再回來的現在？可能對我來說，我的生命當中最大的功課就是：好好的待在那個現在。」

「列車人生」由台灣公視與新加坡新傳媒首度跨國合製，走訪8個國家，不只記錄風景，更捕捉心境，透過列車看見世界，也看見自己，每週四晚間9點於公視頻道播出，公視+同步上架。

