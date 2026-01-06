侯孝賢失智2016「出現病徵」 朱天文揭近況

導演侯孝賢因失智症退休兩年。（本報資料照片）

台灣導演侯孝賢 2023年被爆出罹患阿茲海默症 ，家人隨後也發聲明證實，同時宣布侯孝賢退休。與侯孝賢合作數十年的作家朱天文，近期在受訪時罕見談到這位老友的近況。

噓！星聞報導，朱天文提到在侯孝賢推出執導的電影「刺客聶隱娘」的隔年2016年，就開始出現一些病徵，那時一群好友相約在餐廳聚餐，中途侯孝賢出去買菸，但過了許久都未見到他回來，因為餐廳的巷口右轉就有一家超商，距離沒有很遠，這時她出去尋找，打電話給侯孝賢他卻說自己走到捷運站，她讓侯孝賢往回走，她趕忙去接，這一情況讓在場的名醫陳耀昌建議侯孝賢要趕快去醫院檢查。

侯孝賢後來檢查出罹患阿茲海默症，不過有好長一段時間，在家人的照顧下他的病情穩定，她也常會約侯孝賢在兩人常去的咖啡 廳見面，她念書然後侯孝賢用手寫筆記，想要保持對侯孝賢腦部的刺激，那時侯孝賢也都還能正常寫字，直到2022年8月底侯孝賢確診染疫，在這期間他幾乎無法進食。

等到侯孝賢康復後，朱天文前去探望時發現雖然他身體康復了，但是腦部認知情況下降很多，連腦部語言區都受損，之後侯孝賢已無法獨自一人搭乘捷運，於是兩人相約見面的地點就改到侯孝賢家中，那時她每天會去陪侯孝賢聊天，在侯孝賢兒子侯甫岳陪伴下，三人會在家附近散步，回家吃了晚飯後，父子倆會再送她到公車站等車。

就這樣持續了三個月天天去侯孝賢家後，她因為家中瑣事，就變成一個星期去三次，漸漸減少到一次，有時就改成用電話聯絡，但之後侯甫岳則建議減少打電話的次數，因為有時電話鈴聲會刺激侯孝賢變得焦慮，也與朱天文商量見面的頻率可以改成一個月一次。在一次見過侯孝賢後，在回家的公車上她忍不住哭了，也發訊息給侯甫岳感嘆「這真是一場漫長的告別」。