我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

侯孝賢失智2016「出現病徵」 朱天文揭近況

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
導演侯孝賢因失智症退休兩年。（本報資料照片）
導演侯孝賢因失智症退休兩年。（本報資料照片）

台灣導演侯孝賢2023年被爆出罹患阿茲海默症，家人隨後也發聲明證實，同時宣布侯孝賢退休。與侯孝賢合作數十年的作家朱天文，近期在受訪時罕見談到這位老友的近況。

噓！星聞報導，朱天文提到在侯孝賢推出執導的電影「刺客聶隱娘」的隔年2016年，就開始出現一些病徵，那時一群好友相約在餐廳聚餐，中途侯孝賢出去買菸，但過了許久都未見到他回來，因為餐廳的巷口右轉就有一家超商，距離沒有很遠，這時她出去尋找，打電話給侯孝賢他卻說自己走到捷運站，她讓侯孝賢往回走，她趕忙去接，這一情況讓在場的名醫陳耀昌建議侯孝賢要趕快去醫院檢查。

侯孝賢後來檢查出罹患阿茲海默症，不過有好長一段時間，在家人的照顧下他的病情穩定，她也常會約侯孝賢在兩人常去的咖啡廳見面，她念書然後侯孝賢用手寫筆記，想要保持對侯孝賢腦部的刺激，那時侯孝賢也都還能正常寫字，直到2022年8月底侯孝賢確診染疫，在這期間他幾乎無法進食。

等到侯孝賢康復後，朱天文前去探望時發現雖然他身體康復了，但是腦部認知情況下降很多，連腦部語言區都受損，之後侯孝賢已無法獨自一人搭乘捷運，於是兩人相約見面的地點就改到侯孝賢家中，那時她每天會去陪侯孝賢聊天，在侯孝賢兒子侯甫岳陪伴下，三人會在家附近散步，回家吃了晚飯後，父子倆會再送她到公車站等車。

就這樣持續了三個月天天去侯孝賢家後，她因為家中瑣事，就變成一個星期去三次，漸漸減少到一次，有時就改成用電話聯絡，但之後侯甫岳則建議減少打電話的次數，因為有時電話鈴聲會刺激侯孝賢變得焦慮，也與朱天文商量見面的頻率可以改成一個月一次。在一次見過侯孝賢後，在回家的公車上她忍不住哭了，也發訊息給侯甫岳感嘆「這真是一場漫長的告別」。

侯孝賢 阿茲海默症 咖啡

上一則

曹西平曾嘆「沒家人」 黃鐙輝連3年陪過年

下一則

「偷偷藏不住」拍電影版 趙露思、陳哲遠全沒了 網憂毀經典

延伸閱讀

研究揭有1臉部特徵 失智風險更高

研究揭有1臉部特徵 失智風險更高
CES╱助阿茲海默症患者機器狗 首批產品預計今夏交付

CES╱助阿茲海默症患者機器狗 首批產品預計今夏交付
高脂起司或降失智風險 專家分享較健康吃法

高脂起司或降失智風險 專家分享較健康吃法
阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？