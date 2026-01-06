戲說從頭／婁峻碩看鄭伊健 愛打遊戲的大男孩

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
鄭伊健(左)與婁峻碩雙生代男神合作辦案，分飾獨行破案警探及百萬流量網紅。（圖／Netflix提供）
由資深港星鄭伊健搭檔台灣歌手婁峻碩主演的推理偵查影集「百萬人推理」，將於2月上線，劇組釋出首支前導預告，帶領觀眾搶先探查關於網紅世代、塔羅預言與連環神秘事件的真相。鄭伊健在劇中詮釋一名獨行破案的警探，展現直覺辦案與精準槍法，有許多高難度動作場面，他分享接拍時已得知該作品曾入選金馬創投，「看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合現代網路生態、懸疑、推理和動作場面。」

「百萬人推理」由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演，聯合台灣金獎團隊監製陳志炫、吳孟謙以及製作人張雅婷，卡司群則包括鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒等。

劇中，鄭伊健原是獨行俠，因一起疑似針對網紅的連環殺人案，決心與婁峻碩聯手揪出真兇，提到兩人互動，婁峻碩表示從小就喜歡看港片，鄭伊健的作品更是不只看一次，當初更因與偶像合作，二話不說就答應接演，互動過程覺得鄭伊健私下就像個大男孩，「我們都可以聊很多的電動、遊戲等，伊健哥比我還愛打遊戲，讓我感覺他是一個很好相處、親近的大哥」。

飾演知名百萬網紅「柚子」的婁峻碩表示，在揣摩角色時，「其實就是把自己最欠扁的那一面展現出來」。因私下也喜歡拍攝和剪片，演出時感覺像身體裡某層面的自己無限放大，更直言若哪天沒當歌手、演員，或許也會是網路影音創作者。

此外，飾演熱血菜鳥警官的李霈瑜也分享和鄭伊健合作心得，直呼看到偶像熱血沸騰，「這樣的機會與緣分真的很奇妙，誰也沒想過有這一天可以跟身與心距離都很遠的偶像共事，太夢幻啦！」她也提到和李李仁、張永正等前輩拍戲，感嘆道：「被他們的投入給牽動角色情緒，非常愉快能夠遇上厲害的對手。」

