情歌天后梁靜茹親吐愛情裡最難的事 坦言有些歌詞慢慢才懂

記者林士傑╱綜合報導
梁靜茹感性稱在愛情裡面，最難的是先學會愛自己。（圖／超級圓頂提供）
梁靜茹感性稱在愛情裡面，最難的是先學會愛自己。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹日前唱進大陸廈門，舉辦「Best，茹果我不唱情歌」世界巡演，透過組曲、搖滾、不插電等各種方式，呈現出音樂的多變性。享有情歌天后美名的她，向全場近3萬人告白：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」

巡演於去年11月起跑，距離上一套「當我們談論愛情」最終場僅時隔9個月。她在台上分享原因，表示常覺得自己的演唱會少了舞蹈成分，2023年底被太陽馬戲團的演出打動，於是努力找到Yves Aucoin導演，雙方一拍即合火速開工。Yves Aucoin談到初次見面時，便發現梁靜茹不只是位藝術家，「更是一位非凡、多面向的人，希望這場演出能展現她不同的一面」。

梁靜茹連換多套造型外，也帶來一首首的金曲，唱完「燕尾蝶」後，感性表示每個人都有很多面向，「台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」

演唱「慢冷」之前，她直言在愛情裡面，最難的是先學會愛自己，「唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂的」。她認為愛情、親情、友情，能哼出來的歌都是情歌：「很多人說，我的歌讓大家懂得愛情，其實我們是互相陪伴，是你們重新定義『情歌』，也給我們更多面對自己的勇氣」。

