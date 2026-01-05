我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

王祖賢罕見露面被指雙眼浮腫 親揭22年前引退心境

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王祖賢現身矽谷一場活動，眼睛吃力才能張開(右圖)，與過往靈動清澈的雙眸形成對比(左圖)。(取材自小紅書)
王祖賢現身矽谷一場活動，眼睛吃力才能張開(右圖)，與過往靈動清澈的雙眸形成對比(左圖)。(取材自小紅書)

58歲女星王祖賢近日現身美國矽谷，出席一場中醫論壇活動，罕見公開亮相立刻引發關注。不過，有網友發現她雖全程配戴口罩，但露出的雙眼明顯浮腫，尤其左眼腫脹狀況較為明顯，相關畫面曝光後，在網路上掀起討論。

從現場照片可見，王祖賢眼周略顯腫脹，有網友形容她「睜眼似乎有些吃力」，與過往作品中靈動清澈的雙眸形成對比。儘管如此，她整體氣色仍算平穩，活動中精神專注，並未影響行程。

王祖賢於2004年拍完「美麗上海」後息影，近年都定居加拿大。王祖賢當天出席活動以中醫養生為主題分享自身經驗，談及艾灸調理與身心平衡，也罕見提到自己選擇在演藝事業巔峰時退隱的心境，直言希望將最美好的狀態留在觀眾記憶中。她近年長居海外，生活作息低調，鮮少公開露面，每次現身都格外引人矚目。

對於眼部浮腫的狀況，部分網友推測可能與短期疲勞、睡眠不足或輕微眼部不適有關，也有人聯想到她過去曾提及的體質調整與養生過程，認為屬於暫時性的身體反應。不少粉絲則留言呼籲外界不必過度解讀，並祝福她身體健康。

王祖賢退隱多年後，已逐漸淡出鎂光燈，將生活重心放在自我修養與養生之道。此次現身，也再度展現她遠離演藝圈後的從容姿態，雖然外貌變化引發討論，但仍獲不少影迷力挺，認為自然老去才是真實人生。

王祖賢被發現左眼需要吃力才能張開。(取材自小紅書)
王祖賢被發現左眼需要吃力才能張開。(取材自小紅書)

王祖賢 矽谷 加拿大

上一則

周奇祕戀女星向涵之 親密相摟過夜？ 還被爆劈腿網紅司曉迪

下一則

斷聯26年破冰？傳成龍出手金援拾荒女兒吳卓林

延伸閱讀

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因
王祖賢開養生館遭爆壓榨員工 曬美照不回應

王祖賢開養生館遭爆壓榨員工 曬美照不回應
上班壓力大？ 中醫：看皮膚的變化最準

上班壓力大？ 中醫：看皮膚的變化最準
王祖賢在加拿大開針灸館遭疑「壓榨員工」 不回爭議PO美照慶新年

王祖賢在加拿大開針灸館遭疑「壓榨員工」 不回爭議PO美照慶新年

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班