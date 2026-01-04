我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

王祖賢開養生館遭爆壓榨員工 曬美照不回應

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王祖賢曬自拍照送出新年祝福。（取材自小紅書）
王祖賢曬自拍照送出新年祝福。（取材自小紅書）

以電影「倩女幽魂」紅遍華語影壇、被影迷譽為「永遠的小倩」的58歲女星王祖賢，淡出演藝圈多年長居加拿大。近年她轉向經營養生事業，並於去年2月在當地開設艾灸養生會館，並不時親自現身店內，吸引不少粉絲專程前往體驗。不過，該會館近日捲入勞資爭議傳聞，引發外界關注，但她並未作出回應，反而是放上自拍照慶祝新年快樂。

有自稱是養生會館相關人員的網友在網路上爆料，指王祖賢支付給技師的時薪僅約6加幣（約4.37美元），與加拿大現行基本工資水平存在明顯落差，質疑其對員工待遇不合理，甚至引發「是否壓榨勞力」的討論。然而，截至目前，相關指控尚未提出具體證據，王祖賢本人也未就此事公開回應。

由於爆料內容真偽未明，不少網友選擇保持觀望態度，認為不宜僅憑網路說法就對王祖賢貼上負面標籤，呼籲外界理性看待。事實上，該養生會館採全預約制，每小時療程費用約120加幣，王祖賢長期親力親為的經營模式，也被部分顧客與粉絲視為用心投入事業的象徵。

此外，過去曾有疑似員工在社群平台發文分享工作經驗，提及王祖賢個性直率、對工作態度認真，幾乎每天清晨6時前便開始處理館內事務，一直忙至夜間，讓人對這位「女神級老闆」有不同於想像的認識。也因此，對於近日的爭議，外界仍持保留態度，相關情況有待進一步釐清。

適逢新年，王祖賢於近日在社群平台分享近照向粉絲拜年。照片中，她戴著黑框眼鏡、身穿深色毛外套，整體狀態依舊維持良好，髮量與膚況均不減當年風采。她在貼文中祝福大家新年好運，並寫下「回娘家啦」，引發部分網友猜測是否返台。不過，貼文顯示的定位資訊王祖賢仍在加拿大，相關動向也未進一步說明。

王祖賢 加拿大 基本工資

上一則

走出遭親姊背叛陰霾 范怡文行程滿檔

下一則

53歲才當爸…寇振海遭誤認是爺爺 71歲被18歲兒嫌老

延伸閱讀

為女兒約會…「母親與熊」曼哈頓上映 揭異鄉移民親情

為女兒約會…「母親與熊」曼哈頓上映 揭異鄉移民親情
王祖賢在加拿大開針灸館遭疑「壓榨員工」 不回爭議PO美照慶新年

王祖賢在加拿大開針灸館遭疑「壓榨員工」 不回爭議PO美照慶新年
加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建

加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建
中恢復加拿大團隊旅遊後 首批中客抵達溫哥華

中恢復加拿大團隊旅遊後 首批中客抵達溫哥華

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境