A-Lin自曝初戀地 釣出屋主發聲 網製約會地圖

A-Lin在台東跨年晚會時，大方自爆初戀往事。（圖／台東縣政府提供）

天生歌姬A-Lin在台東跨年 晚會上驚喜連連，不僅與天后張惠妹（阿妹）熱力合唱嗨翻全場，更在舞台上金句連發，大方自爆初戀往事。她甚至直接點名初戀地點「中正路52號」，瞬間引發網友熱議，甚至有粉絲貼心標記「A-Lin約會地圖」讓該地一度躍上Google Map。

噓！星聞報導，隨著話題發酵，社群平台 Threads （脆）也出現熱烈討論，沒想到竟釣出該地址的現任屋主幽默發聲。屋主無奈直呼：「A-Lin沒事說什麼中正路52號，害我電話被記者打爆了！」更開玩笑說乾脆來賣「中正路52號特調」。網友紛紛打趣留言：「所以阿伯你是初戀嗎」、「老實說，你是不是前任」。

根據ETtoday新聞雲報導，該屋目前已出租，現任房客面對記者詢問是否為A-Lin初戀對象時，也笑說：「不是我啦！」屋主則在Threads轉發相關報導，自嘲真是「跨年一句話，房東房客忙翻天」。

除了初戀話題，A-Lin在演唱「娜魯灣情歌」時，即興改編歌詞為「那魯one、那魯two、那魯three……那魯seven eleven」，不僅逗笑全場，魔性旋律讓網友直呼被洗腦。沒想到這句歌詞也釣出7-11官方回應，透露全台真的有「那魯灣門市」，不過地點位於新北市烏來。「那魯灣門市」一夕暴紅，不少人專程去烏來打卡。網友表示，「開門音樂要改A-Lin版本的吧」、「再不找A-Lin代言7-11，真的說不過去了啦」。

更有創意十足的網友製作了「阿妹、A-Lin、戴愛玲」手拿維士比站在超商門口的惡搞圖，笑稱這組合是「烈酒女團」，敲碗廠商乾脆找她們代言，讓這場跨年表演的後續效應在社群上持續延燒。