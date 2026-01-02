張惠妹台東跨年嗨爆 陸港網友頻問「門票怎麼買」

台東跨年晚會「東！帶我走」上，張惠妹獻唱多首歌曲。(圖／台東縣政府提供)

天后張惠妹擔任總導演的台東跨年 晚會「東！帶我走」，獲網友盛讚全台跨年晚會最頂，除了卡司驚人，張惠妹和A-Lin夢幻合唱、自己主持，氣氛超嗨，把跨年晚會升級為大型演唱會，粉絲驚呼「這是可以免費看的嗎？」引來香港 網友問「門票怎麼買」，大陸網友也說好羨慕，「想去台灣的心情達到了頂點」。

台東跨年晚會沒有主持人卻無冷場，張惠妹還獻唱已故歌手方大同「特別的人」，台下歌迷感動到哭。她和A-Lin兩大天后合體演唱，唯一出現的官員只有台東縣長饒慶鈴，她被Cue上台時顯得驚慌，手舞足蹈像極了小粉絲，簡短說幾句話，「最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神」之後悄悄下台，網友直呼「好可愛」。

這場跨年晚會更紅到大陸和香港，抖音 等社群平台出現大量相關影片，微博上大陸網友留言，「嫉妒使我面目全非」、「aMei聲音好亮！大回春」、「想去台灣的心情達到了頂點」、「又是新歌又是跨年，太寵我們了吧」、「張惠妹秒殺所有跨年表演了吧」、「有妹神才是跨年」、「這個世代不能沒有張惠妹」。

也有香港網友在Threads的相關討論發問，「香港人弱弱一問，請問台灣跨年秀的門票怎麼買呀？今年底想去台灣跨年了」。台灣網友回覆「不用買票喔，都是免費的」、「你搞錯了，你要買的是機票」。

不少網友期待台東2027跨年，更有人已訂好年底住宿，網友說，「我已經在招募村民，今年一定要在台東搞一個村」、「已訂好房了」、「可以考慮先買帳篷」、「聽完直接去看日出了」、「身為台東人我驕傲」。