蕭亞軒重返湖南衛視跨年 預告下回演唱會見？

記者許晉榮╱綜合報導
蕭亞軒在湖南衛視跨年連唱三首歌曲。(取材自微博)
蕭亞軒在湖南衛視跨年連唱三首歌曲。(取材自微博)

歌手蕭亞軒(ELVA)暌違14年重返湖南衛視跨年，一登場便以女王氣場炸裂現場，她在連唱18分鐘後，一句「演唱會見」直接把期待值拉滿，於是「蕭亞軒要開演唱會了」，也成為跨年夜最受關注的關鍵字之一。

蕭亞軒的跨年舞台以「LOVELVA」為名，核心概念圍繞「愛」展開，將她多年作品與人生經歷濃縮成一段敘事性的舞台演出。整組表演由「表白」、「遺失的心跳」、「愛的主打歌」三首代表作串聯，不只金曲回顧，更像是一段完整的情感篇章。

其中，「遺失的心跳」首次登上跨年舞台，蕭亞軒曾分享，14年前跨年正值巡演，因而演過亡母當時的來電，這段私密而真實的記憶，被轉化為「LOVELVA」舞台語言的一部分，讓表演不再只是歌曲堆疊，而是一場關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。

壓軸「愛的主打歌」則以花車巡迴式動線登場，現場5萬人齊聲大合唱，氣氛宛如售票演唱會。為呈現這場完整舞台，蕭亞軒提前投入準備，從編曲調整、唱跳細節到現場節奏掌控，都展現她對舞台的成熟駕馭力；造型同樣延續鮮明時尚風格，進一步放大「LOVELVA」所強調的自我態度與舞台氣場。

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

免簽紅利持續釋放 南韓遊客到中國「跨海迎新」

求脫單跨年「12秒吞葡萄」 毒物醫示警：吃完若手麻無力 恐已罹腎臟病

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

