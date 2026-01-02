蕭亞軒重返湖南衛視跨年 預告下回演唱會見？

蕭亞軒在湖南衛視跨年連唱三首歌曲。(取材自微博)

歌手蕭亞軒(ELVA)暌違14年重返湖南衛視跨年 ，一登場便以女王氣場炸裂現場，她在連唱18分鐘後，一句「演唱會見」直接把期待值拉滿，於是「蕭亞軒要開演唱會了」，也成為跨年夜最受關注的關鍵字之一。

蕭亞軒的跨年舞台以「LOVELVA」為名，核心概念圍繞「愛」展開，將她多年作品與人生經歷濃縮成一段敘事性的舞台演出。整組表演由「表白」、「遺失的心跳」、「愛的主打歌」三首代表作串聯，不只金曲回顧，更像是一段完整的情感篇章。

其中，「遺失的心跳」首次登上跨年舞台，蕭亞軒曾分享，14年前跨年正值巡演，因而演過亡母當時的來電，這段私密而真實的記憶，被轉化為「LOVELVA」舞台語言的一部分，讓表演不再只是歌曲堆疊，而是一場關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。

壓軸「愛的主打歌」則以花車巡迴式動線登場，現場5萬人齊聲大合唱，氣氛宛如售票演唱會。為呈現這場完整舞台，蕭亞軒提前投入準備，從編曲調整、唱跳細節到現場節奏掌控，都展現她對舞台的成熟駕馭力；造型同樣延續鮮明時尚風格，進一步放大「LOVELVA」所強調的自我態度與舞台氣場。