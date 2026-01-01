我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

劇裡親手摀鼻悶死兒 蔡燦得殺青2年後「觸感還在」

記者趙大智／綜合報導
蔡燦得突破外型，在劇中內心戲極多。(圖／如果我不曾見過太陽提供)
蔡燦得和石知田在Netflix「如果我不曾見過太陽」的母子關係今人窒息，最後她甚至親手結束他生命。戲已殺青2年，蔡燦得坦言，當時雙手摀住石知田鼻子拍攝一整晚，觸感「至今還在」。石知田從原本鼻息噴到她手上，演到沒氣，由於過去曾親眼看過貓接受安樂死模樣，那刻石知田看著她的眼神，讓她想到了那隻貓。

其實這些年蔡燦得突破外型，常接演外表甜美、私下卻是壞事做盡的說謊精。當初劇組就是追求反差才找上她，詮釋外表溫良恭儉讓的議員夫人，對兒子石知田控制欲強，母子彼此傷害卻無法切割，最後走向悲劇。蔡燦得國高中時就愛看屍體照，也研究犯罪心理學，但演完後她說：「喜歡看犯罪實錄，跟親手殺了一個溫體的感覺不同。」

2018年蔡燦得曾在某短片中被男主角暴打，無論事前排練幾次，上場時才驚覺男生力量大到她難以想像，也終於懂了為何婦女遭家暴逃不了，「我連開口跟導演求救都沒辦法」，事後對這類戲她有了PTSD（創傷後壓力症候群）。

而蔡燦得在「太陽」印象最深的，是石知田在房間內打她，將她用力推撞在牆壁。事前石知田已在另一個房間拍發狂戲，情緒波動極大，她心想「我完蛋了」，沒想到正式上場，石知田都溫柔的避開了，「他看起來很大力，實際卻非常細緻，暴哭成那樣還顧到我，我真的好驚訝又好感動」，事後她才知他有學舞，能掌控好肢體。

家暴 安樂死 Netflix

