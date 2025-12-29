才剛發文煮早餐 曹西平深夜驟逝 粉絲崩潰：你在開玩笑嗎？

曹西平才在社群分享煮好的早餐。（取材自曹西平的粉絲愛團）

台灣資深藝人曹西平（四哥）於29日深夜驟然離世，享壽66歲，消息傳出震撼演藝圈，也讓無數粉絲難以接受。新北市消防局於當晚10時許接獲其乾兒子報案，救護人員趕抵曹西平位於三重的住處時，發現他已出現明顯屍斑且遺體僵硬，研判死亡多時，乾兒子在現場忍痛決定放棄急救。

噩耗曝光後，大批粉絲第一時間湧入曹西平的臉書留言悼念，留言區瞬間被哀痛與不捨淹沒，不少人直呼難以置信，反覆詢問「新聞是真的嗎？」、「四哥怎麼會這麼突然？」希望這只是一場錯誤的消息。

令人唏噓的是，曹西平生前最後一篇貼文停留在28日凌晨5點多，他感性寫下「覺得很擔心」，並提到「天災人禍誰又可以躲得過呢？」同時分享自己親手料理的早餐照。原本平凡又溫暖的生活紀錄，如今卻成了最後身影，讓粉絲回頭再看時更是鼻酸不已。

過去曹西平以直率敢言的風格深植人心，經典的犀利吐槽與一句「你這個醜八怪」成為節目名場面，也陪伴許多觀眾度過無數時光。得知他離世後，不少粉絲含淚留言：「再也聽不到你罵人了」、「醜八怪起來告訴我這是假的」。也有年輕粉絲感念他生前對後輩的關心與提醒，寫下「謝謝四哥一路的照顧」、「再也聽不到你的叮嚀了」。