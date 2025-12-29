我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

才剛發文煮早餐 曹西平深夜驟逝 粉絲崩潰：你在開玩笑嗎？

記者陳穎／即時報導
曹西平才在社群分享煮好的早餐。（取材自曹西平的粉絲愛團）
曹西平才在社群分享煮好的早餐。（取材自曹西平的粉絲愛團）

台灣資深藝人曹西平（四哥）於29日深夜驟然離世，享壽66歲，消息傳出震撼演藝圈，也讓無數粉絲難以接受。新北市消防局於當晚10時許接獲其乾兒子報案，救護人員趕抵曹西平位於三重的住處時，發現他已出現明顯屍斑且遺體僵硬，研判死亡多時，乾兒子在現場忍痛決定放棄急救。

噩耗曝光後，大批粉絲第一時間湧入曹西平的臉書留言悼念，留言區瞬間被哀痛與不捨淹沒，不少人直呼難以置信，反覆詢問「新聞是真的嗎？」、「四哥怎麼會這麼突然？」希望這只是一場錯誤的消息。

令人唏噓的是，曹西平生前最後一篇貼文停留在28日凌晨5點多，他感性寫下「覺得很擔心」，並提到「天災人禍誰又可以躲得過呢？」同時分享自己親手料理的早餐照。原本平凡又溫暖的生活紀錄，如今卻成了最後身影，讓粉絲回頭再看時更是鼻酸不已。

過去曹西平以直率敢言的風格深植人心，經典的犀利吐槽與一句「你這個醜八怪」成為節目名場面，也陪伴許多觀眾度過無數時光。得知他離世後，不少粉絲含淚留言：「再也聽不到你罵人了」、「醜八怪起來告訴我這是假的」。也有年輕粉絲感念他生前對後輩的關心與提醒，寫下「謝謝四哥一路的照顧」、「再也聽不到你的叮嚀了」。

上一則

曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

延伸閱讀

曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
初代美妝網紅驚傳驟逝 11歲出道改寫全球美妝史 得年29歲

初代美妝網紅驚傳驟逝 11歲出道改寫全球美妝史 得年29歲
熱門電玩「決勝時刻」之父車禍驟逝 受困車內燒成焦屍

熱門電玩「決勝時刻」之父車禍驟逝 受困車內燒成焦屍

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期