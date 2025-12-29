46歲陳喬恩公開真實體重 曝自律和運動：比瘦更重要

陳喬恩大方公開真實體重。(取材自陳喬恩Instagram)

46歲「偶像劇女王」陳喬恩 出道多年始終話題不斷，近年雖逐漸放慢工作步調，仍透過社群平台與粉絲分享生活日常，維持高度關注度。她在社群限時動態更新近況，罕見直接曝光自己的體重數字，再度引發網友熱議，也讓外界看見她對生活與身材管理的高度自律。

身高164公分（約5英尺4.6英吋）的陳喬恩在限動中曬出一張由上往下拍攝的照片，畫面中她赤腳站在體重機上，螢幕清楚顯示「47.42公斤」（104.54磅）。對許多人而言，這樣的數字已屬相當纖細，但她並未刻意強調成果或營造成就感，而是以平實、自然的方式記錄當下狀態，毫不修飾的分享反而更顯真實。

即便體重數字亮眼，陳喬恩仍未因此鬆懈。她在限動中寫下自我提醒：「還有就要迎接明年啦，這體重激勵我必須持續運動。」

她也同步分享日常維持狀態的原則，強調飲食要均衡、攝取足夠蛋白質，同時維持規律運動習慣，不過度節食，也不追求極端方式。務實且清醒的態度，讓不少粉絲直呼「這才是真正能長久維持的狀態」、「比瘦更重要的是紀律」。