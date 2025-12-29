我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

46歲陳喬恩公開真實體重 曝自律和運動：比瘦更重要

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳喬恩大方公開真實體重。(取材自陳喬恩Instagram)
陳喬恩大方公開真實體重。(取材自陳喬恩Instagram)

46歲「偶像劇女王」陳喬恩出道多年始終話題不斷，近年雖逐漸放慢工作步調，仍透過社群平台與粉絲分享生活日常，維持高度關注度。她在社群限時動態更新近況，罕見直接曝光自己的體重數字，再度引發網友熱議，也讓外界看見她對生活與身材管理的高度自律。

身高164公分（約5英尺4.6英吋）的陳喬恩在限動中曬出一張由上往下拍攝的照片，畫面中她赤腳站在體重機上，螢幕清楚顯示「47.42公斤」（104.54磅）。對許多人而言，這樣的數字已屬相當纖細，但她並未刻意強調成果或營造成就感，而是以平實、自然的方式記錄當下狀態，毫不修飾的分享反而更顯真實。

即便體重數字亮眼，陳喬恩仍未因此鬆懈。她在限動中寫下自我提醒：「還有就要迎接明年啦，這體重激勵我必須持續運動。」

她也同步分享日常維持狀態的原則，強調飲食要均衡、攝取足夠蛋白質，同時維持規律運動習慣，不過度節食，也不追求極端方式。務實且清醒的態度，讓不少粉絲直呼「這才是真正能長久維持的狀態」、「比瘦更重要的是紀律」。

陳喬恩

上一則

王星自曝被拐至緬甸時 被人拿走手機刷數萬元網貸

下一則

歐豪連發三喜訊 暗自追隨「伯樂」謝霆鋒腳步

延伸閱讀

46歲陳喬恩公開體重 女人私密數字揭曉「自律和運動」

46歲陳喬恩公開體重 女人私密數字揭曉「自律和運動」
連名稱都拼錯 空蕩托兒中心福利照領 明州詐欺疑雲擴大

連名稱都拼錯 空蕩托兒中心福利照領 明州詐欺疑雲擴大
泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果

泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果
川普普亭通話 克宮：俄美同意 暫時停火只是延長衝突

川普普亭通話 克宮：俄美同意 暫時停火只是延長衝突

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控