我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

大巨蛋演唱會前暖身 蔡依林搶先推「PLEASURE」快閃艙

記者許晉榮╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡依林排練時高舉「PLEASURE」毛巾。（圖／凌時差音樂提供）
蔡依林排練時高舉「PLEASURE」毛巾。（圖／凌時差音樂提供）

Jolin蔡依林將於本月30、31日及明年1月1日，一連3天站上台北大巨蛋開唱，陪歌迷送舊迎新。就在演唱會倒數之際，她搶先送上最狂聖誕驚喜，於平安夜無預警宣布推出「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，提前帶領歌迷走進「PLEASURE」的感官宇宙。

快閃艙以演唱會「PLEASURE」為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，打造沉浸式體驗空間。現場也完整展出Jolin「PLEASURE」專輯中，以「七宗罪」為靈感拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」，多重面貌的愉悅女神一次呈現；同時首度曝光演唱會視覺概念造型，讓粉絲彷彿親身踏入她精心建構的愉悅宇宙。

「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」將於12月27日至明年1月1日，每日10:00至19:00，在遠東Garden City門口廣場（光復南路117 巷）登場。活動當天09:00起開放排隊、09:30發放入場整理券，採分梯次入場，每梯次限15人、體驗時間30分鐘，確保最佳參觀品質。快閃艙以展示與拍照為主，周邊商品則於艙外「站點A」販售與取貨。

隨著演唱會熱度持續升溫，周邊商品預購也掀起搶購潮，首波預購24小時內全數完售。主辦單位宣布至明年1月1日推出第2波預購，並同步規畫多個實體販售據點，於大巨蛋場內外開賣，讓歌迷無論進場前、演出中或散場後，都能順利把「愉悅」帶回家。

距離登上大巨蛋只剩5天，Jolin早已進入全面備戰狀態，不僅提前進駐場館實地彩排，從舞蹈走位、視覺轉場到情緒鋪陳皆親自把關，連平安夜也獻給排練。她期盼在大巨蛋舞台上，為歌迷端出一場零死角、零冷場的「PLEASURE」感官盛宴。

蔡依林

上一則

「六人行」又一人走了 60歲男星帕特芬恩抗癌3年去世

下一則

電影是快樂泉源 許鞍華：只要走得動就繼續拍

延伸閱讀

蔡依林拍MV拚了 48小時內上天、下水、入沙漠

蔡依林拍MV拚了 48小時內上天、下水、入沙漠
蔡依林復古照曝光 美到被稱乍看像AI生成

蔡依林復古照曝光 美到被稱乍看像AI生成
蔡依林年底大巨蛋開唱 搶票亂象歌迷氣炸 主辦單位回應了

蔡依林年底大巨蛋開唱 搶票亂象歌迷氣炸 主辦單位回應了
TWICE嗨唱蔡依林「日不落」 台語自介獨寵台灣ONCE

TWICE嗨唱蔡依林「日不落」 台語自介獨寵台灣ONCE

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
劉嘉玲組9人明星滑雪團合影。（取材自微博）

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

2025-12-21 07:00
楊思敏因電影「新金瓶梅」受封「最美潘金蓮」。(本報資料照)

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025-12-22 20:54
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單