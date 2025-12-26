大巨蛋演唱會前暖身 蔡依林搶先推「PLEASURE」快閃艙

蔡依林排練時高舉「PLEASURE」毛巾。（圖／凌時差音樂提供）

Jolin蔡依林 將於本月30、31日及明年1月1日，一連3天站上台北大巨蛋開唱，陪歌迷送舊迎新。就在演唱會倒數之際，她搶先送上最狂聖誕驚喜，於平安夜無預警宣布推出「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，提前帶領歌迷走進「PLEASURE」的感官宇宙。

快閃艙以演唱會「PLEASURE」為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，打造沉浸式體驗空間。現場也完整展出Jolin「PLEASURE」專輯中，以「七宗罪」為靈感拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」，多重面貌的愉悅女神一次呈現；同時首度曝光演唱會視覺概念造型，讓粉絲彷彿親身踏入她精心建構的愉悅宇宙。

「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」將於12月27日至明年1月1日，每日10:00至19:00，在遠東Garden City門口廣場（光復南路117 巷）登場。活動當天09:00起開放排隊、09:30發放入場整理券，採分梯次入場，每梯次限15人、體驗時間30分鐘，確保最佳參觀品質。快閃艙以展示與拍照為主，周邊商品則於艙外「站點A」販售與取貨。

隨著演唱會熱度持續升溫，周邊商品預購也掀起搶購潮，首波預購24小時內全數完售。主辦單位宣布至明年1月1日推出第2波預購，並同步規畫多個實體販售據點，於大巨蛋場內外開賣，讓歌迷無論進場前、演出中或散場後，都能順利把「愉悅」帶回家。

距離登上大巨蛋只剩5天，Jolin早已進入全面備戰狀態，不僅提前進駐場館實地彩排，從舞蹈走位、視覺轉場到情緒鋪陳皆親自把關，連平安夜也獻給排練。她期盼在大巨蛋舞台上，為歌迷端出一場零死角、零冷場的「PLEASURE」感官盛宴。