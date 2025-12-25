曾傷喉嚨…楊貴媚賀歲片頂重感冒開金口 強忍咳嗽獻聲

我的頻道

記者廖福生／即時報導
楊貴媚在「雙囍」重感冒抱病開金口獻唱。（圖／水花電影提供）
明年賀歲片「雙囍」釋出正式預告，當年是以歌手出道的楊貴媚，在預告中也可見她拿起麥克風一展歌喉獻聲演唱，楊貴媚也坦言，這次演出中最難的就是這場歌唱戲，不只要唱好，還需要在角色的狀態內，當時拍攝時更遇上嚴重感冒，讓她感到十分挑戰。

楊貴媚還原拍攝當天情況表示：「雖然導演選的歌有許多高音，但最大的對手還是『咳嗽』，我從接戲以後就不斷地咳嗽、感冒，在開拍前幾天我都還在想要怎麼辦才好，我喉嚨這樣該怎麼唱？還好劇組的大家很貼心，準備了各種保養喉嚨跟止咳的感冒藥給我，拍攝當天喉嚨有給力，有撐過去那場戲。」

在「雙囍」中飾演事業有成，但控制欲極強的男方母親「白雁心」的楊貴媚，在預告中也隱隱透露出她強勢與溫情的反差，楊貴媚分享：「雖然白雁心看似強勢又逼人，但其實她再婚後拋下稚子去追求自己的理想人生，心中還是有許多遺憾，所以才會透過舉辦兒子婚禮來圓滿自己的遺憾。」

以「少林足球」中的「三師兄」被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人田啟文，此次在電影「雙囍」中飾演新娘爸爸「老吳」，雖然預告中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節，但一句「我的寶貝女兒是真心愛你」展現出濃厚的父愛與實力派的演技。

第一次以演員身份來台灣拍攝電影的田啟文，也坦言在開拍前也有不少顧慮：「剛開始接觸時也擔心自己的中文不夠好，但許承傑導演給了我非常大的信心，說反正這個角色是香港人，我就當一個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」

而田啟文在劇中角色「迷信」設定也是與導演討論後增加的，希望為角色增添一些活力與幽默，田啟文表示，雖然電影中是演出一個很迷信的爸爸，但在現實生活中並沒有特別迷信，「我會尊重拍電影的影視風俗文化、比如說：開機拜神、每天不管去到哪開工，都會燒香，這樣全劇組才會心安理得、精精神神的開工， 讓整個拍攝都是順順利利。」

曾與許承傑導演合作「孤味」一舉拿下金馬獎最佳女主角的陳淑芳，在此次「雙囍」中也義氣相挺擔任特別客串飾演劉冠廷劇中的奶奶，場場關鍵，對於此次參演，陳淑芳表示：「我當時金馬獎感言就說過：『我是一個演員，不是明星，不管酬勞多少，我只要是一句話、一場戲，我都會演。』所以當導演跟我提起這部新電影的故事時，我就二話不說就答應了，很開心能夠再跟這些工作人員在一起，跟導演再合作。」

電影「雙囍」劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！

丁禹兮彎腰替劉宇寧做一件事 網讚暖心又有教養

